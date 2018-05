Antonio Ruiz (PSOE) afea al PP que acuse penalmente a funcionarios de Diputación por las oposiciones a bomberos

18/05/2018 - 18:21

La vicepresidenta del Consorcio de Bomberos afirma que las oposiciones se celebraron con "todas las garantías legales"

CÓRDOBA, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz (PSOE), ha criticado este viernes que el Grupo Popular de la institución provincial se haya personado como acusación particular en el procedimiento judicial abierto por el supuesto amaño de las oposiciones a bomberos de la Diputación, ya que eso implica que el PP "acusa por la vía penal a funcionarios" que formaron parte del tribunal.

Así ha cerrado Ruiz, en el Pleno de la Diputación de este viernes, el punto referido a la comparecencia de la vicepresidenta del Consorcio de Bomberos de la Diputación, Dolores Amo (PSOE), quien ha respondido a las preguntas planteadas en exclusiva por el PP sobre el supuesto amaño de las oposiciones, por el que están siendo investigadas judicialmente 22 personas, entre ellas Amo, el gerente del Consorcio, un sindicalista y el alcalde de Priego, además de los miembros del tribunal de las oposiciones, que son funcionarios de la Diputación.

A ellos se ha referido Ruiz cuando ha exigido a los populares que expliquen a estos funcionarios por qué los acusan penalmente, poniendo en duda su labor en el tribunal de las oposiciones, cuando, según ha subrayado, otro juzgado, el Contencioso-Administrativo número dos de Córdoba, ha dictado ya sendas sentencias en las que rechaza los recursos de dos interinos que no superaron las pruebas, al entender el juez que "nada se puede reprochar al tribunal, asesores y colaboradores, no apreciándose error o arbitrariedad en el proceso" de las oposiciones.

A esas sentencias ha aludido también la vicepresidenta del Consorcio de Bomberos, Dolores Amo, como prueba de que, efectivamente, se adoptaron "todas las garantías legales" en las oposiciones que, tras la denuncia de tres interinos que no lograron plaza, investiga ahora el Juzgado de Instrucción número cuatro de Córdoba, ante el que, según ha recordado Amo, aún no ha sido llamada a declarar, lo que no impide al PP valerse del Pleno "para convertirse en un tribunal paralelo, al margen de la Justicia, e imponer sus versiones y prejuzgar sin prueba alguna".

Dolores Amo ha ido respondiendo a las 21 preguntas plateadas por el PP, divididas en tres bloques, el primero de ellos referido a las funciones del presidente y de la vicepresidenta del Consorcio, Antonio Ruiz y ella misma, respectivamente, mientras que el segundo bloque se ha referido a cuestiones sobre el proceso selectivo, negando Amo haberse reunido con los interinos del Consorcio y que se organizasen por la Diputación cursos para ellos, no teniendo tampoco constancia de se les filtrasen preguntas de las pruebas.

En cuanto al tercer bloque, sobre por qué la Diputación no se ha personado en esta causa, en la que sí se ha personado como acusación particular el PP, Amo, quien ha recomendado a los populares que pidan "perdón" a los miembros del tribunal de las oposiciones por "poner en duda su honradez", ha respondido que "no cabe" que la Diputación se persone como acusación particular, pues la institución "está defendiendo la legalidad del proceso selectivo", como ya ha hecho en la vía contencioso administrativa.

Por su parte, el portavoz del PP en la Diputación, Andrés Lorite, después de que previamente fuese el también diputado del PP Juan Ramón Valdivia quien plantease las citadas 21 preguntas a Dolores Amo, ha defendido la "necesidad" de que ésta compareciera, negado Lorite que su formación haya "acusado o sentenciado a nadie".

Por el contrario, Lorite ha resaltado que lo único que pretende su formación es conseguir "información" sobre el caso, "pero no para el PP, sino para la sociedad en general, que tiene derecho a ser informada de la gestión pública".

Lorite, quien ha recordado que la vía penal continúa abierta en el Juzgado de Instrucción número cuatro y que ésta "nada tiene que ver" con la vía contencioso administrativa, ha dicho que "se ha respondido a las preguntas formuladas por el PP", por lo que ha agradecido a Dolores Amo "que haya contestado", pues presumía "que no lo iba a hacer", pero lo cierto, según ha concluido, es que "el objeto de la comparecencia, que era responder a 21 preguntas, se ha cumplido".

En cuanto a las intervenciones del resto de portavoces, todos han coincidido en la necesidad de que Dolores Amo compareciese y, por otro lado, en criticar al PP, por haber impedido que la petición de que compareciese fuese conjunta y que así todos los grupos pudieran plantear preguntas, pero solo las ha podido hacer el PP.

En este contexto, la portavoz del PSOE, Ana María Carrillo ha criticado la "obsesión" del PP en "las últimas semanas" por "atacar, denunciar y poner en duda" la labor de los funcionarios de la Diputación, dedicándose "a enfangar la actividad política y a judicializarla".

Por su parte, el portavoz de IU, Francisco Ángel Sánchez, ha afirmado que "el PP tiene poca credibilidad y poquísima legitimidad para gestionar el protagonismo" que buscan con este caso, pues "el PP no puede ser ejemplo de la lucha contra la corrupción".

La portavoz de Ganemos Córdoba, María Ángeles Aguilera, por su lado, ha señalado que los hechos que se investigan judicialmente "sonrojan" y que, en cualquier caso, los ciudadanos tienen derecho a conocer lo sucedido, mientras que el portavoz de Cs, José Luis Vilches, ha pedido prudencia, pues por ahora solo hay "declaraciones" de quienes acusan, tres interinos que no lograron plaza y que denunciaron el supuesto amaño.

Durante la comparecencia de Dolores Amo y el resto del Pleno han asistido al mismo un grupo de bomberos del Consorcio, demandando con carteles que se retomen las negociaciones sobre mejoras laborales, en particular la relativa a la promoción al Subgrupo C1 del personal operativo del servicio, diciendo a los periodistas el presidente de la junta de personal del Consorcio de Bomberos, Manuel Fernández, que, en su opinión, no ha habido irregularidades en las oposiciones.