Paula Quinteiro reitera que no tiene "ningún motivo" para dimitir y que su renuncia "sería una derrota colectiva"

18/05/2018 - 19:06

Incide, a través de una carta, que no incumplió el código ético de En Marea y que no hizo un "uso indebido" de su condición de diputada

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 (EUROPA PRESS)

La diputada de En Marea Paula Quinteiro reitera, en una carta abierta a los inscritos de Podemos Galicia (organización de la que forma parte) difundida por las redes sociales, denuncia ser "víctima de una campaña de infamias y calumnias" e incide en que no tiene "ningún motivo" para presentar su dimisión, lo que significaría "una derrota colectiva difícil de superar".

A cuatro días para la celebración de la consulta no vinculante a los inscritos de En Marea sobre la situación de la parlamentaria que se vio envuelta en un altercado con la policía en la madrugada del 18 de marzo, Quinteiro defiende su inocencia y agradece los apoyos recibidos en las últimas semanas a través de una carta difundida este viernes y recogida por Europa Press.

"Es absolutamente falso que participase en un acto vandálico, dañase algún vehículo y toda la sarta de barbaridades y mentiras de las que se me vienen acusando", incide la parlamentaria, que remarca que no incumplió el código ético de Podemos o En Marea porque no incurrió en "ningún delito" ni hizo un "uso indebido" de su condición de diputada. "No tengo ninguna vinculación con actos vandálicos y los condeno totalmente", apostilla.

De este modo, apunta que, en la noche de los hechos, cuando según el atestado policial llegó a esgrimir su condición de diputada para "dificultar" la identificación de una de las personas que la acompañaban; mantuvo una "actuación de mediación ante una situación de tensión" y que los acontecimientos fueron "manipulados desde el principio, mintiéndose sin pudor".

"En ningún momento pretendí conseguir ningún beneficio para mí ni para ninguna otra persona, y esta conclusión solo fue expuesta por quien pretendió construir y aprovechar una versión interesada de los hechos", señala Quinteiro en alusión a la dirección del partido instrumental que, con el portavoz, Luís Villares, a la cabeza, pretende empujarla a dimitir a través de la consulta que se celebrará los días 22 y 23 de mayo.

CRÍTICAS A LA CONSULTA

Paula Quinteiro asegura ser "víctima de una campaña de infamias y calumnias" y padecer una "situación de indefensión", ya que cree que, desde el momento en que salieron a la luz los hechos en los que se vio envuelta, "en ningún momento" se respetó su presunción de inocencia.

Así, indica que se mantuvo a flote "gracias al apoyo de la mayoría del grupo parlamentario", que respaldó la continuidad de Quinteiro y la apertura de un expediente informativo contra la opinión del portavoz en la Cámara, Luís Villares, y otros dos diputados, todos ellos partidarios de la renuncia de la parlamentaria.

"No tengo ningún motivo para dimitir y que, más allá del alivio personal que podría suponer, significaría una derrota colectiva difícil de superar. El PP tendría carta blanca para liquidar adversarios políticos, mentirían con aún más impunidad y, finalmente, yo acabaría siendo la primera de una lista cada vez más larga. Pienso que no les podemos dejar que ganen. La peor derrota sería dar crédito a su relato", asevera en su carta.

Así las cosas, luego de apuntar que rompió su silencio hace una semana tras escuchar cómo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, empleaba su caso para atacar a Podemos en un debate parlamentario, Quinteiro tacha de falta de "garantías" la consulta sobre su continuidad en el Pazo do Hórreo.

De este modo, invita a firmar el manifiesto promovido desde el sector crítico con la dirección de En Marea que llama a no participar en este proceso, ya que entienden que la activación de una consulta a las bases "no es un procedimiento aplicable en este caso, carece de todas las garantías y solo tensiona el espacio político común".

Asimismo, indica, como ya hizo la pasada semana en una entrevista en Europa Press, que el censo de personas inscritas que están llamadas a participar en esta consulta "no es el mismo" y "es mucho más minoritario" que el que eligió, a través de primarias, a los candidatos para las elecciones autonómicas de 2016.

Este argumento responde a la tesis que defiende la dirección del partido instrumental. Según Villares, en caso de existir una diferencia de criterio sobre una determinada cuestión entre el grupo parlamentario y los órganos políticos, son los inscritos quienes tienen la legitimidad de resolver esa divergencia al tratarse del 'tronco común' que comparten las distintas ramas de representación de En Marea.