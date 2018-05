Revilla resume las obras de Fomento en Cantabria en "dos curvas subiendo a Potes y anunciadas 50 veces: no hay más"

18/05/2018 - 19:24

El presidente regionalista asegura que el PRC va a ser "el partido "más votado" en las elecciones del próximo año

SANTANDER, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha tachado de "sequía" las obras del Estado -y particularmente del Ministerio de Fomento- en la región en los últimos dos años, con "cero" inversión. "Ni un euro" ha indicado, para señalar que los proyectos en ejecución del departamento que dirige Iñigo de la Serna, exalcalde de Santander, se reducen a "dos curvas subiendo a Potes" y que se han "anunciado 50 veces" además.

"No hay más", ha zanjado el también secretario general del PRC, que ha contrapuesto estos trabajos con las inversiones anunciadas por el titular de Fomento, que ha ido sumando y van ya -ha dicho- por "5.000 mil millones" de euros.

El regionalista ha respondido así, en un almuerzo-coloquio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), a una pregunta acerca de "quién dice la verdad" sobre las inversiones y proyectos del Ministerio en la Comunidad, si De la Serna o él. "Yo", ha contestado Revilla, para precisar que, inversiones de Fomento en carreteras, solo hay "dos curvas subiendo a Liébana", en alusión a los tramos que se están rectificando y los puentes que se están reformando en el Desfiladero de la Hermida.

"No hay más. No hay una pala" en toda Cantabria, desde Castro Urdiales a San Vicente de la Barquera, y desde Santander a Valderredible, ha detallado Revilla, que ha invitado a recorrer la región con "un dron" para comprobarlo. De la Serna "solo anuncia, pero no invierte", ha remachado.

Y a renglón seguido, ha comparado la situación en esta comunidad con otras del Norte, como Galicia y las vecinas Asturias y País Vasco, donde el Gobierno central está invirtiendo "más que en ningún lado". Extremo este último que ha achacado a que el PP de Mariano Rajoy tiene en Euskadi "cinco votos", los del PNV en el Congreso de los Diputados.

El presidente autonómico ha comentado que si se cumplen todos los anuncios hechos por De la Serna -"ojalá se haga", ha deseado- Cantabria se convertirá en "el mayor receptor" de máquinas y palas hasta el punto de que "no va a haber dónde colocarlas". Pero ha asegurado que, frente a las previsiones de Fomento, "no ha habido en los últimos 20 años un periodo de más sequía que en los últimos dos", con "cero" inversión. "Ni un euro", pese a lo cual la Comunidad ha crecido, un 3,2%.

CANTABRIA CRECE, REDUCE EL PARO Y ESTÁ "AL DÍA" CON HACIENDA

Y lo ha hecho "por encima" de la media nacional, según ha subrayado Revilla, que al mismo tiempo ha destacado que en 2017 fue la comunidad que más redujo el paro según datos "oficiales" y a pesar de los "augurios" de la oposición y de "venir aquí un ministro" a hablar de "desastre", en alusión a De la Serna, y teniendo en cuenta "la berrea" política que se iniciará el próximo otoño, de cara a los comicios de 2019.

En este contexto, ha comprado los 50.100 parados que había en julio de 2015, de acuerdo con la última Encuesta de Población Activa del anterior Gobierno del PP, con los 33.500 que arrojó la EPA del pasado mes de abril. Así, hay 16.600 desempleados menos y "estamos a 3.500" de bajar de la barrera de los 30.000 y lograr el compromiso de 20.000 personas menos sin trabajo, ha ensalzado el regionalista, que también ha remarcado que la tasa de paro ha disminuido en lo que va de legislatura, del 18,5 al 12,4%.

Pero "lo más importante" es lo que la sucedido en el sector industrial, que es el que "ha tirado" de la economía, y que demuestra que esta actividad "va bien", a ojos de Revilla, que también ha recalcado que Cantabria es una de las cinco comunidades que está "al día" con Hacienda al cumplir el objetivo de déficit y la regla de gasto.

Tras admitir que la región se ha "favorecido" de una coyuntura de crecimiento económico a nivel nacional, europeo y mundial, el presidente cántabro ha ensalzado activos como el Instituto de Hidráulica, declarado proyecto emblemático de España de los financiados por Bruselas; el aeropuerto de Santander, que está "muy cerquita" de cerrar el ejercicio con un millón de pasajeros; o el puerto de la capital, que tras años "estancado" encadena varios con incrementos, hasta del 20%, a lo que se suma la apertura de nuevas rutas, como la última a Cork, que además es la única conexión marítima del país con Irlanda.

RETOS

En cuanto a los retos pendientes, el presidente ha enumerado los principales proyectos previstos por el Ejecutivo PRC-PSOE, como la explotación de 20 millones de toneladas de zinc en la antigua mina de Reocín, tras inversiones de 600 millones empresas de Canadá y Australia, que permitirá generar unos 2.000 empleos en la fase de desarrollo. "Es un gran proyecto" que está "muy consolidado", ha asegurado Revilla. "Espero que salga", ha deseado.

En relación también con la comarca del Besaya y con uno de los objetivos de la legislatura, que era reindustrializar esta zona, Revilla ha admitido que "no se ha logrado", pero ha asegurado que "estamos en ello". De otra actuación, los parques eólicos, ha señalado que se han presentado 16 proyectos, algunos de los cuales tienen sus "pegas", pero espera que "pronto" se pueda adjudicar uno de ellos.

También se ha referido al centro logístico ideado en la recta de La Pasiega, en Piélagos, en una superficie de 2 millones de metros cuadrados, junto a la autovía y próxima al puerto y al aeropuerto. El regionalista cree que no hace falta ser "un águila" o "un genio" para darse cuenta de que es un enclave "privilegiado" que ha despertado el interés de "consolidadas empresas que han venido a verme".

"Tenemos que sacar este proyecto", ha manifestado, para precisar que si no logran el apoyo del Gobierno central, lo hará el regional con recursos propios, y a pesar de tener que participar en inversiones estatales como las actuaciones ferroviarias previstas en Santander y Torrelavega, aportando el 30%. "Vamos a hacer La Pasiega. ¡Cómo no!. Si seguimos gobernando", ha comentado.

Otro "tema importante" es el tren, más en una Comunidad que tiene "gran carencia" en la materia. Revilla ha destacado la conexión con Bilbao en menos de una hora (35-40 minutos, según ha dicho) que es algo que hasta "lo quieren el PNV y los vascos". El presidente cántabro ha recordado que llegar a Vizcaya es "llegar a Zaragoza, Barcelona y Francia", es decir, al Mediterráneo y Europa.

Además, ha expresado su pretensión de subir el presupuesto destinado a I+D+i, que ahora representa el 1 por ciento del PIB regional, hasta el 2 por ciento en el año 2021, en base a una subida anual en los próximos 3 años del 0,4 por ciento.

"Si fuéramos capaces de hacerlo, sería ya un dato para poner a Cantabria en la vanguardia de este tema y se ha calculado que un incremento de este tipo supondría contratar a no menos de 500 técnicos", ha dicho Revilla.

También ha recordado que Cantabria será la primera comunidad con el 100 por cien de sus municipios cubiertos con fibra óptica, gracias a la inversión que la empresa Adamo, en colaboración con Viesgo, va a realizar en un horizonte de dos años.

SOMBRAS

En otro orden de cosas, en materia de "sombras", el jefe del Ejecutivo considera que "los tres grandes riegos" actuales son, a nivel global, Donald Trump y su política arancelaria, el precio del petróleo y los tipos de interés. "Por lo demás, yo creo que la cosa va bastante bien", ha valorado.

Finalmente, y a propósito de las próximas elecciones autonómicas y municipales, que se celebrarán en junio de 2019, el secretario general del PRC ha asegurado que "la única quiniela" que tiene es que su partido va a ser el más votado y se va a convertir en la primera fuerza política en Cantabria, después de cuatro décadas desde su creación en las que "ha pasado por todo". También ha apuntado que los regionalistas van a conseguir "más" escaños que los doce que tiene en la actualidad, sin precisar cuántos.