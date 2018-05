Fotos y crónicas en la exposición 'Memoria de Sarajevo' como "testimonio" de la guerra civil yugoslava

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla acoge estos días la exposición fotográfica 'Memoria de Sarajevo', de la periodista Aurora Gilabert, con 40 fotografías en blanco y negro, un audiovisual y algunas crónicas periodísticas, como testimonio de la experiencia de esta profesional en el sitio de Sarajevo durante la guerra civil vivida en la antigua Yugoslavia.

Mientras España disfrutaba en 1992 de la Exposición Universal de Sevilla y de los Juegos Olímpicos de Barcelona, "en la antigua Yugoslavia se desencadenaba el conflicto bélico más importante en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial". En abril de aquel año, de hecho, las fuerzas serbias sitiaron Sarajevo, la capital bosnia.

Testigo de lo que ocurrió en aquel verano fue la periodista de Canal Sur Radio Aurora Gilabert (Avilés, 1967) cuyas crónicas "mantuvieron al corriente a los oyentes de la radio pública andaluza de los bombardeos, las ofensivas y contraofensivas, pero también de otra lucha: la de la supervivencia diaria de la población civil".

La periodista hizo casi 1.000 diapositivas en color y 400 fotografías en blanco y negro y aquellas imágenes han permanecido guardadas "durante 25 años en un cajón y ven ahora ven la luz en esta muestra", producida por la Asociación de la Prensa de Sevilla, que se ha visto ya en la sede de Canal Sur Televisión, y que ahora se disfruta en el Patio de la Casa de la Provincia de la Diputación, hasta el próximo domingo 27.

"En el cerco de Sarajevo en agosto de 1992, encontré lo peor y lo mejor del ser humano, sin refinaciones, en bruto, con impacto directo en el corazón", ha manifestado Aurora Gilabert, al tiempo que ha señalado que "nunca me había planteado la muerte, el hecho ineludible de que un buen día, sin más, llega la muerte y no hay nada, absolutamente nada en el mundo que lo evite, porque es la ley de la propia vida".

"A LAS PUERTAS DE ESPAÑA"

Asimismo, la autora ha añadido que pensó que "estas fotos no interesarían a nadie", pero su amigo Javier Pascual le "hizo ver que no era así". "Quizás no eran instantáneas de gran calidad, pero sí decían cosas de algo que ocurrió a las puertas de España, en mitad de Europa", asevera la periodista.

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, Aurora Gilabert empezó su andadura profesional en Radio Nacional de España (RNE) en Barcelona, donde trabajó en distintos programas y en los servicios informativos de la emisora pública.

En 1991 se traslada a Andalucía y es contratada por Canal Sur Radio, empresa en la que continúa. En 1992, fue a cubrir la guerra en Bosnia. Directora del programa de ONG "Andalucía Solidaria", y del programa para niños "La Isla de la Radio", ha compaginado esta labor con los servicios informativos diarios.

Por último, Gilabert es en la actualidad redactora del área de local en Sevilla, de Canal Sur Radio. En 2015, fue galardonada con el Premio Andalucía de Periodismo por su reportaje documental sobre el suicidio 'Los Años perdidos de vida' y acaba de publicar un segundo trabajo sobre la siniestralidad laboral, titulado 'Cuando la vida se deja en el trabajo'.