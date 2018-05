El festival Gaztapiles reúne este sábado conciertos acústicos, gastronomía y arte urbano en Arapiles y Gaztambide

19/05/2018 - 8:22

La III edición del festival Gaztapiles reunirá desde las 10.30 horas de este sábado y hasta altas horas de la madrugada en los barrios madrileños de Arapiles y Gaztambide conciertos acústicos, gastronomía y arte urbano que se realizarán en locales, negocios y calles de la zona.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la organización en un comunicado, el festival está impulsado por la asociación cultural y comercial Gaztapiles con el objetivo de implicar a los ciudadanos para reactivar la vida sociocultural y comercial del barrio y hacerlo más habitable.

Así, el mercado de Vallehermoso concentrará la mayoría de las propuestas, con intervenciones artísticas, teatro infantil (Kokoro Teatro), conciertos acústicos (Crespo Bros, con Oscar Patanegra) y sesiones musicales (dj Animal por la noche).

Además, en las calles también habrá proyección de videoarte, música en directo, una clase-animación de Country o Country Line Dance, tenderetes ambulantes, microteatros, plantación de jardines en alcorques, jam session y micros abiertos, verbenas, actividades y concursos infantiles, así como un recorrido de tapas y cañas.

En concreto, el jueves a las 18 horas también se realizará una plantación de dos jardines a través de un pequeño taller gratuito donde enseñarán la técnica de cómo crear un jardín en un alcorque. El sábado, el mercado de Vallehermoso acogerá desde las 11.30 horas a las 12.30 una actuación de teatro infantil con la compañía Kokoro, de Alessandro Esposetto; música en directo con Crespo Bros de 13.30 a 14.30 horas; un concierto acústico de 19.30 horas a 21 horas; e intervenciones artísticas en las paredes del mercado.

MICROTEATROS IMPROVISADOS

Por otra parte, la expendeduría de Aguilera acogerá de 12 a 13 horas 'Jo and Swiss Knife Flea Circus', presentado por Diego Blanco. Por su parte, la compañía Impromadrid realizará microteatros improvisados de 12 a 14 horas; Jam de Impro, junto a los alumnos de Improvivencia (Alicante) de 17 a 18 horas; y una muestra de la Escuela Impromadrid donde representarán escenas de cinco minutos en la calle o dónde haya gente, de 18.30 a 20.30 horas.

Además, la Sala de Maquinas acogerá ese mismo día de 12.30 a 14 horas 'Transmissions', que une arte, música y danza en un encuentro experimental y abierto, de la mano de Stina Lundén y Saúl García y el bailarín Chema Zamora y músicos Iris Jugo al violoncelo y Rodrigo Herrero al clarinete. 'Transmissions' esta formada por tres pases de 30 minutos cada uno.

Por parte del Círculo de Baile, a partir de las 12.30 horas hasta las 13.30 horas, en la Plaza del Conde del Valle de Suchil, impartirán una clase de Country Line Dance en la que no hace falta pareja y se necesitará seguir la pauta que marca el profesor-animador.

La vermutería La Violeta acogerá de 14 a 16 horas música en directo de la mano de Jairo Martín, La Naranja Blossom, Guille Silveti y Manuel El Romántico y, de 18 a 21 horas, el Open Mic. Por su parte, el centro EO7 será el lugar de un espectáculo de Tango que se celebrará de 14 a 15 horas y de una lucha escénica, de 18.30 a 19.30 horas.

La galería de arte Aspa Contemporary albergará de 18 a 19 horas un concierto y 'Videoarte Quod' mientras que el local Vergüenza Ajena acoge a las 18 horas la presentación del libro 'La Metodología no es una ciencia exacta', de J. A. Concha González.

Otro negocio, Melotrón, acogerá una Jam Sesión de 18 a 22 horas mientras que el local Spain is Wine presentará a las 19 horas los vinos de la Bodega Adhuc Tempus: nuevas añadas 2017 del Verdejo DO Rueda y del Albariño DO Rías Baixas, así como una cata de los tintos Tempranillo Roble 2016 y Crianza 2014 DO Ribera del Duero.

Por último, El Botiquín acogerá a las 22 horas un Night Show de monólogos y comedia, con Santi Alverú, y jazz con Claudio Bruzzese y Alfreso Gallego; mientras que el local El Gordo y el Flaco albergará un espectáculo de magia a las 21 horas y música electrónica Deep house desde las 23 hasta las 3.30 horas.