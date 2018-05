Goyo Jiménez trae al Teatro de la Laboral su espectáculo By the way

19/05/2018 - 10:24

Goyo Jiménez trae este sábado al Teatro de la Laboral su espectáculo By the way. Será a partir de las 21.00 horas cuando el público podrá disfrutar de los mejores momentos del cómico revisados desde el momento actual de su vida.

OVIEDO, 19 (EUROPA PRESS)

Según ha informado La Laboral, no se trata de un recopilatorio al uso, ya que los espectadores podrán volver a recordar algunos de sus mejores momentos pero desde una visión diferente y, como siempre, con momentos nuevos y desternillantes que no se han visto en televisión ni en otros shows.

Goyo Jiménez está considerado por público y crítica como uno de los mejores monologuistas del país. Seleccionado para formar parte del programa televisivo El Club de la Comedia, se convirtió en una pieza fundamental de los montajes teatrales que se derivaron de él y protagonizó la secuela teatral del programa Los irrepetibles de Amstel, de título homónimo, gracias a su capacidad de improvisación teatral.

Para By the way, se ha puesto a disposición del público localidades de visual reducida, con un 40% de descuento sobre el precio de la entrada, disponibles únicamente en la Recepción de la Laboral, en el CITPA en Oviedo y en el Centro Niemeyer en Avilés.