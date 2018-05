Cantabria reduce su población activa por sexto año consecutivo y ha perdido más de 19.000 trabajadores desde 2012

Es la CCAA con mayor descenso porcentual al duplicar el registrado a nivel nacional

SANTANDER, 19 (EUROPA PRESS) Cantabria redujo en el primer trimestre de este año su población activa por sexto año consecutivo y acumula una pérdida desde 2012 de un 6,79% ó 19.605 trabajadores que tienen un empleo o lo buscan (de 288.749 a 269.144), el mayor descenso porcentual registrado entre todas las comunidades autónomas en el mismo período al duplicar el registrado a nivel nacional (3,25%).

Así lo ha advertido este sábado un informe elaborado por la Secretaría de Empleo de UGT con estadísticas, entre otras fuentes, de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Según el informe de UGT, esta disminución de activos laborales en la región "se asienta exclusivamente" en menores de 45 años, cuya presencia en el mercado laboral cántabro se redujo más de un 18%, con 32.116 trabajadores menos (26.793 de ellos de 25 a 34 años), que contrasta con un incremento de más de 12.000 (12.511) de los que tienen una edad superior.

El informe de UGT apunta también que en los últimos seis años la tasa de actividad o el porcentaje de activos laborales sobre el total de la población en edad de trabajar ha disminuido casi tres puntos (-2,8), aunque el de los menores de 25 años lo hace por encima del 22% y el de los trabajadores de entre 25 y 34 años casi un 10%.

44 AÑOS: LA EDAD MEDIA DEL TRABAJADOR EN CANTABRIA

De hecho, UGT revela en su informe que la edad media de la población activa de Cantabria ha aumentado en más de dos años desde 2012 y supera por primera vez el máximo histórico de los 44 años, ya que ha pasado de 41,68 a 44,14 años.

Este dato convierte a Cantabria, según el informe del sindicato, en la segunda más envejecida del país, sólo superada por la de Asturias (44,38 años) y con algo más de un año por encima de la media española (42,24 años).

LA PÉRDIDA DE POBLACIÓN ACTIVA AFECTA MÁS A LOS JÓVENES

El secretario de Empleo de UGT en Cantabria, Julio Ibáñez, ha advertido de que "no es sólo un problema de pérdida de población en edad de trabajar" sino que "el gran problema" es que esta población activa "se reduce y mucho" entre los más jóvenes que, según ha dicho, "se ven obligados" a abandonar el mercado laboral de la región.

Para Ibáñez, "no es una mera casualidad" que este "deterioro" en cantidad y en edad de la población activa de Cantabria coincida con la implantación de la última reforma laboral en 2012, ya que, según el sindicalista, ésta abrió las puertas "a los mayores niveles de precariedad laboral conocidos hasta ahora en la región y en toda España".

MÁS DE 10.000 TRABAJADORES DESPLAZADOS

El informe de UGT recalca también que de los 19.605 activos laborales menos registrados en Cantabria por la EPA entre el primer trimestre de 2012 y el de 2018, sólo un 48% ó 9.462 han pasado a la población inactiva en el mismo período.

Por tanto, el sindicato advierte de que otros 10.143 han emigrado y han dejado de estar adscritos a la población en edad de trabajar de la región.

UGT alerta de que se trata de una cifra "especialmente alta" si se tiene e ncuenta que Cantabria es una de las autonomías con menos población de España pues representa casi el 14% de los 74.500 trabajadores que en todo el país han dejado de formar parte de la población activa y de la inactiva en los últimos seis años.

"Es evidente que el mercado laboral de la región no es precisamente atractivo y no es de extrañar que seamos una de las comunidades autónomas con mayor número de trabajadores que, simplemente, han desaparecido de las estadísticas oficiales de Cantabria porque han dejado de ser activos pero no por ello han pasado a la población inactiva", ha opinado Ibáñez en un comunicado.

El sindicato detalla también que el incremento de la población inactiva en 9.462 personas que ya ni trabajan ni buscan un empleo no corresponde en su mayor parte a activos que hayan alcanzado la jubilación, ya que desde entonces hay sólo 4.901 jubilaciones más (de 79.852 a 84.753).

UGT señala que este aumento de inactivos por jubilación es similar al registrado entre los estudiantes (+4.960). Además, hay un incremento significativo de los activos que han dejado de serlo por una incapacidad permanente (+2.292) desde 2012.

UGT: "CANTABRIA NECESITA CON URGENCIA UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO"

Para el responsable regional de Empleo de UGT, "Cantabria necesita y con urgencia un nuevo modelo productivo con un mayor protagonismo en él de la industria". "Los servicios, la hostelería y el turismo no son suficientes para frenar esta sangría de activos laborales", ha opinado.

Por otra parte, UGT agrega en su informe que el descenso de la población activa cántabra responde en su mayor parte a los hombres (-14.706) y exclusivamente a una disminución de 20.660 desempleados (de 54.188 a 33.528) que no implica que se hayan convertido en nuevos empleos, ya que el número de ocupados sólo se ha incrementado un 0,4% con 1.055 más desde entonces (de 234.561 a 235.616) y con mayor precariedad que en 2012.

El responsable regional de Empleo de UGT ha apuntado, en este sentido, que "desde que en Cantabria aumentó por última vez la población activa en el año 2012, se registra un aumento de algo más de un millar de ocupados, aunque desde entonces hay 8.055 empleos indefinidos menos y 12.336 temporales más entre los asalariados y, además, se han perdido 6.900 jornadas completas en beneficio de casi 8.000 jornadas parciales más (+7.956)".

Ibáñez ha recordado que, según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), sólo el año pasado se registró un saldo negativo de movilidad laboral geográfica en la región de 7.783 trabajadores, esto es, que hubo más personas que salieron de Cantabria para firmar un contrato de trabajo en otra autonomía que las que entraron de otros territorios por el mismo motivo (16.986 residentes cántabros salieron a trabajar fuera por 9.203 foráneos que suscribieron un contrato en la región).

"Este saldo negativo de movilidad laboral geográfica, que suele utilizarse como referencia en la salud del mercado de trabajo de un territorio determinado va en aumento año tras año en Cantabria porque hasta 2015 nunca había superado los 6.000 trabajadores, ese año lo superó (6.012 trabajadores) y en 2016 y 2017 ya se rebasó el máximo histórico de los 7.000", ha avisado.