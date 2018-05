Un castellonense gana más de 632.000 euros con el 'eurojackpot' de la once

Un vecino de Almazora (Castellón) ha ganado 632.321,70 euros con el 'Eurojackpot' de la ONCE gracias a un premio de segunda categoría, quedándose a un número de llevarse los 78 millones de euros que había en el sorteo este viernes, 18 de mayo.

El boleto de 'Eurojackpot' agraciado fue adquirido en la oficina de Correos de Almazora, un municipio de la comarca de la Plana Alta con poco más de 25.000 habitantes. Al no haber aparecido acertantes de primera categoría para el sorteo del próximo viernes, 25 de mayo, el 'Eurojackpot' de la ONCE pone en juego un bote de 90 millones de euros.

Este sorteo se comercializa simultáneamente en España y en otros 17 países del espacio económico europeo. Consiste en acertar cinco números de 50 cifras posibles y dos 'soles' de entre 10 'soles'.

El sorteo de 'Eurojackpot' se celebra todos los viernes en Helsinki, teniendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 de euros, que crece cada semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría.

La ONCE lo comercializa junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituana, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia.

'Eurojackpot', como el resto de productos de juego de la ONCE, se puede adquirir a los cerca de 20.000 vendedores de la ONCE, en la web 'www.juegosonce.es' y en los establecimientos autorizados que, de forma solidaria, comercializan los productos de juego de la ONCE.

