El hermano del ciclista fallecido en la VA-30: "Nos hacen sufrir 4 meses más por un fallo en la videoconferencia"

19/05/2018 - 11:44

Goyo Negro de Paz, hermano del aficionado vallisoletano a la bicicleta, Jesús Negro de Paz, que falleció en febrero de 2016 tras ser arrollado por un camión cuando circulaba con otro compañero por la VA-30, ha denunciado la "presión a la que se está viendo sometido su familia y él" después de que se aplazara el juicio por problemas con la videoconferencia.

"Desde que falleció mi hermano no he podido pasar el duelo porque tengo que luchar para que lo que le hicieron a él no se lo vuelvan a hacer a nadie más y ahora me prolongan todo este sufrimiento cuatro meses más por fallos en la videoconferencia", ha denunciado en declaraciones a Europa Press Negro de Paz, que teme una "sentencia blanda" que no va a "traer justicia a nuestras vidas".

El hermano del fallecido ha estallado después de que la justicia, "que favorece más al delincuente que a la víctima", diera todo tipo de "facilidades" al autor del atropello, "que no ha sido obligado a dar la cara ante los familiares de la víctima". "Esta es la justicia que tenemos", ha reiterado para insistir en que a su hermano le "han quitado la vida" y a la familia la "han destrozado".

Negro de Paz recuerda la lucha que comenzó desde el momento en el que se produjo el accidente. Así, de la mano de Anna González, mujer de otro aficionado a la bicicleta que falleció tras ser arrollado por un camión y que ha impulsado la campaña #porunaleyjusta, se han reunido en el Congreso de los Diputados con diferentes grupos políticos. "Todos nos han dicho lo mismo, que había que endurecer las penas y el artículo 142 del Código Penal", aclara, si bien no se han puesto de acuerdo en la duración de las mismas. Así PP y Ciudadanos han pedido elevarlas hasta los nueve años si hay atenuante de alcohol y drogas, PSOE hasta los seis y Podemos dejarlo como está, según apunta Negro de Paz.

También se ha mostrado muy crítico con el Fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, con el que mantuvieron una reunión "decepcionante". "Nos hizo hincapié, sobre todo, en las indemnizaciones", recuerda para asegurar que, a su juicio, el dinero "puede ser necesario" en el caso de que la víctima tuviera una familia que sustentar o que quedara invalidado para trabajar. "Pero a nosotros el dinero no nos sirve para nada, me parece dinero sucio que no voy a gastar y voy a acabar donando", reflexiona.

"¿Me compro un coche con él y cuando monte pienso que va a cargo de la vida de mi hermano? De verdad es la mejor solución para nosotros?", pregunta.

De ahí que, durante la reunión, Goyo Negro de Paz incidiera en que el camino pasa, "sobre todo", por el endurecimiento de las penas. Una cuestión que mereció el "reproche" del Fiscal que cuestionó al hermano del fallecido sobre si sabía lo que "suponía la prisión para una persona".

En este punto, la madre de otra víctima que también estaba presente en la reunión espetó al Fiscal que a su hijo lo habían "condenado a muerte" y a ella "a cadena perpetua" por el mero hecho de "practicar un deporte".

Por eso, Goyo Negro de Paz solo pida que el camionero que provocó la muerte de su hermano "entre en prisión". "Fue el responsable de su muerte por una negligencia que podía haber evitado --iba utilizando el whatsaap según los informes-- y por eso queremos justicia", ha insistido para reconocer que le "consume" cada muerte de los ciclistas y que ninguna de esas vidas "esté cambiando la situación de indefensión en la que nos encontramos las víctimas y los familiares".