Criminólogos piden al Contencioso que suspenda la convocatoria de plazas para Inst.Penitenciarias porque les excluyen

19/05/2018 - 12:24

El Colegio Profesional de Criminólogos de la Comunidad de Madrid (CPCM) ha presentado un recurso a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM) contra la resolución del Ministerio del Interior que convocó hace unas semanas un proceso selectivo para el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias por excluir del mismo a los criminólogos.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

En su última reunión, el CPCM acordó por unanimidad recurrir la resolución del Ministerio del Interior, que convocó un proceso selectivo para cubrir 30 plazas del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, por el sistema general de acceso libre, de las cuales 15 plazas van dirigidas a la especialidad de Juristas y 15 plazas a la especialidad de Psicólogos.

En el escrito ante el Contencioso, piden la suspensión de dicha resolución por las "graves consecuencias y repercusiones que tendría de llevarse a cabo dicho proceso selectivo en que se excluye a un colectivo como es el de los titulados en Criminología, cuyos conocimientos, titulación y cualificación tienen relación directa con el proceso selectivo convocada".

"No estamos hablando de un simple interés particular, sino de un interés general de todo un colectivo, excluido sin justificación alguna para participar en un proceso selectivo cuyo objeto y material incluso tiene mayor relación que el de la ciencia jurídica del Derecho. Dicha exclusión de poder participar a todo un colectivo hace que se trate de un interés general que debe ser amparado y tutelado cautelarmente, ya que la resolución que dicte la sala no incidiría en una persona, sino en la totalidad de todos aquellos que poseen la titulación en criminología, y que son excluidos de antemano, de poder participar", esgrimen.

EXIGEN CONOCIMIENTOS PURAMENTE CRIMINOLÓGICOS

En un comunicado anterior, el Colegio criticó que Interior no haya convocado ninguna de dichas plazas dirigidas a criminólogos, "negando una vez más el reconocimiento real de nuestra profesión, consolidada desde 2006 con estudios de licenciatura reglados (ahora de Grado) por el Ministerio de Educación".

De esta forma, han recordado que el Estado dedica un gran presupuesto todos los años para formar a futuros profesionales de Criminología pero les niega su futuro laboral en la Administración Pública, "un sin sentido" al que quieren dar respuesta.

Además, el Colegio destaca que las plazas convocadas exigen a los solicitantes en la oposición en su parte específica conocimientos puramente criminológicos, incluso con materias que son exclusivamente objeto de la ciencia de la Criminología, lo que a su juicio "podría suponer una suplantación de funciones por personal no titulado específicamente en la materia requerida para las plazas de la convocatoria y, por ende, un evidente intrusismo en el objeto de profesión del Criminólogo que defiende el CPCM".

La entidad colegial también recuerda que las Instituciones Penitenciarias modernas nacieron en España gracias al trabajo de criminólogos pioneros. "Una injusta modificación administrativa llevó al Gobierno a contratar a juristas y no a criminólogos en este campo", recuerdan.