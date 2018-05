Málaga para la Gente pide a Junta estudiar la cesión de La Trinidad al Ayuntamiento para proyectos municipales

19/05/2018 - 12:57

El grupo municipal de Málaga para la Gente ha presentado una moción para su debate en la próxima comisión de Ordenación del Territorio, Vivienda, Movilidad, Accesibilidad y Seguridad en la que instan a la Junta a que estudie la cesión, total o parcial, del Convento de la Trinidad al Ayuntamiento para poner en marcha proyectos de índole municipal.

Para el grupo de la coalición de izquierdas estos proyectos podrían ser, entre otros, el del Museo de la Historia de Málaga; Museo del Patrimonio Industrial; Centro Cívico de la Trinidad; Casa de la Juventud; o el Centro de artistas y creadores locales.

También instan a la Junta a que impulse "la rehabilitación integral" del inmueble del antiguo Convento de la Trinidad para su recuperación completa y para su apertura al público "lo antes posible", con una definición de los usos que albergará.

Además, en la iniciativa piden al Gobierno andaluz que incluya una partida en los siguientes presupuestos andaluces para, al menos, la primera fase de recuperación y rehabilitación, ya que hasta ahora solo que han hecho las obras de consolidación.

También el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha explicado que piden al equipo de gobierno municipal a que de "manera inmediata" se acometan medidas urgentes para garantizar una mejora de la zona ante el estado de abandono y la degradación general del barrio, con el objeto de dignificarlo y para ponerlo en valor.

Zorrilla ha recordado que La Trinidad es un barrio histórico popular de Málaga y uno de los de mayor extensión de la ciudad, recordando que "hablar de La Trinidad es hacerlo de la historia de Málaga". En este punto, ha criticado que el estado de conservación "es muy deficiente o como mínimo manifiestamente mejorable".

El portavoz de Málaga para la Gente ha advertido de que los vecinos de La Trinidad llevan años quejándose de la paralización de diferentes compromisos adquiridos por las administraciones públicas con el barrio de La Trinidad: "a la deseada solución de los problemas de los solares públicos y privados abandonados del barrio, se suma la necesidad de recuperar el Convento de La Trinidad como equipamiento cultural", ha dicho.

En este punto, ha recordado que el convento de La Trinidad fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1980, "cuando ya se encontraba en un avanzado estado de abandono, ha sufrido graves problemas de expolio de su patrimonio y prácticamente se encontraba en ruinas".

A juicio de Zorrilla, "esta grave situación pareció despejarse cuando desde la Junta se propuso su rehabilitación como equipamiento cultural, aunque se plantearon la rehabilitación desde diversas opciones, la administración autonómica de una forma unilateral opto por un proyecto, el del parque de los cuentos".

"Desde eso han pasado años, se encuentra paralizado todo el proyecto y sin financiación", ha dicho, asegurando que "se han sobrepasado ya todos los plazos y no acaba de arrancar ningún proyecto".

Por otro lado, ha recordado que tras las denuncias de los propios vecinos de La Trinidad, así como de Asociaciones Culturales, Sociales y de Defensa del Patrimonio Histórico, la Junta realizó obras de consolidación para evitar su ruina y que el deterioro de los elementos históricos fuera irreversible.

No obstante, para Zorrilla, la rehabilitación integral del monumento para su recuperación "completa está paralizada, no avanza y no existe consignación presupuestaria". Es más, ha criticado que "ni siquiera está completamente definido cuál va ser su uso definitivo".

Zorrilla ha incidido en que "es lamentable que se hayan incumplido y sobrepasado todos los plazos y que todavía no esté realizada la rehabilitación integral, que no se sepa cuáles van a ser los usos contemplados, ni se haya redactado el proyecto arquitectónico y museográfico para el edificio monumental, su apertura para disfrute de la ciudadanía y el barrio, ni está ni se la espera, pese a que este sí que es un hito certero para su revitalización".

También el portavoz ha señalado que la Comisión Técnica que se creó para definir los futuros usos del Convento de la Trinidad se han reunido ya en dos ocasiones, "pero sólo ha avanzado en que además de los usos culturales que pueda albergar también tendrá uso administrativo", lo que supondría, a juicio de Málaga para la Gente, "desperdiciar una oportunidad para el barrio y la ciudad en general, ya que el edificio del siglo XV podría ser un referente cultural y un espacio de uso ciudadano para dinamizar y dar vida al barrio de la Trinidad y su entorno".

Por ello, Zorrilla ha reiterado que en el caso de que la Junta no encuentre usos adecuados para este inmueble, podría cederlo --en su totalidad o parcialmente-- al Ayuntamiento de Málaga para poner en marcha proyectos de índole municipal.