Un videojuego de 'survival horror' ambientado en Villanueva de Tapia será comercializado por Sony en Navidad

19/05/2018 - 13:22

El municipio malagueño de Villanueva de Tapia acoge este sábado la presentación de la demo de 'Injection pi 23'. Se trata de un videojuego, perteneciente al género 'survival horror' y con localización en el mencionado pueblo, que propone "un viaje profundo a la mente", según su desarrollador, José Antonio Muriel Rey.

VILLANUEVA DE TAPIA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

Tras cuatro años de trabajo, Muriel Rey ha presentado el primer capítulo del juego y, aunque aún está en desarrollo, Sony ya se ha interesado por esta nueva creación y va a comercializarlo para Play Station 4. Estiman que para Navidad se lanzará al mercado, aunque "no lo sabemos todavía exactamente porque tienen que pasar muchos procesos internos", ha señalado a Europa Press el creador.

Después del periodo de exclusividad que ha adquirido con la multinacional japonesa, por el que el juego deberá estar un año en Play Station 4 y durante tres meses en PC, 'Injection pi 23' podrá salir a la venta para consolas como Nintendo o Xbox, ha resaltado.

José Antonio Muriel Rey es un vecino de Villanueva de Tapia que decidió embarcarse en "algo más grande y dar un paso más" y, por tanto, se sumergió en el desarrollo de videojuegos en 3D, algo que no había hecho hasta entonces, aunque sí que había creado aplicaciones y juegos en dos dimensiones.

Debido a que es autodidacta en todo este ámbito, que este tipo de desarrollo "conlleva tantas áreas y que no tengo prácticamente equipo", "el proceso se ha alargado mucho". Muriel Rey es técnico de sonido, algo que le "viene bien para sonorizar el videojuego, pero no he estudiado nada relacionado con esto", ha apuntado.

En cuanto al objetivo principal del juego es "ir resolviendo puzles utilizando lo que te brinda el escenario así como los acertijos que se te van presentando para poder avanzar", ha detallado.

La intención de este joven era la de volver a las "mecánicas principales del 'survival horror'", que "se había masificado mucho y se habían incluido muchos disparos, entre otras cosas, abandonando las dinámicas principales, que eran resolver puzles".

El juego, con localización íntegra en su pueblo natal, "no trata sobre lo natural, sino que son proyecciones de la mente. Está enfocado al terror psicológico", ha subrayado el desarrollador.

Éste "intenta responder a preguntas a las que no podemos dar respuesta nosotros como seres humanos, pero sí las podemos responder a través de un videojuego; es como un viaje profundo a la mente".

Además de la presentación de este juego este sábado, enmarcado en el I Jornadas del Videojuego de Villanueva de Tapia, Muriel Rey evalúa cómo va jugando la gente, al tiempo que responde a las cuestiones de los interesados sobre desarrollo o programas específicos.