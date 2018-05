El Coro Diatessaron realiza este domingo un viaje musical alrededor del Mar Báltico desde el Auditorio Regional

19/05/2018 - 13:59

El Auditorio Regional 'Víctor Villegas' de Murcia propone para este domingo (19.00 horas), un viaje musical por el Mar Báltico de la mano del Coro Diatessaron, cuyos integrantes recopilarán algunas de las mejores piezas de la música coral (sacra y profana) de Escandinavia, Finlandia y Rusia en el programa titulado 'Läänemeri'.

MURCIA, 19 (EUROPA PRESS)

La actuación se enmarca en el ciclo 'Coros en el Auditorio', organizado por la Consejería de Turismo y Cultura en colaboración con la Federación de Coros de la Región de Murcia.

Se trata de una actividad que, según explicó la directora general del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes, Marta López-Briones, "va creciendo año tras año y que nos permite hacernos una idea de la calidad y variedad de las agrupaciones corales de la Región, que realizan un magnífico trabajo acercando la música y la cultura a toda la sociedad e iniciando sobre todo a los más jóvenes en el mundo del canto coral".

La actuación del domingo comenzará con 'Drömmarna' (Jean Sibelius), para interpretar a continuación las obras 'Bogoróditse Djevo' (Rachmaninov), 'Tres himnos sacros' (Alfred Schnittke), 'Kung Liljekonvalje' (David Wikander), 'Tre Korvisor' (Wilhelm Stenhammar), 'Ave Maris Stella' (Edvard Hagerup Grieg), 'V*ren' (Edvard Hagerup Grieg) y 'Õnnis on inimene' (Cyrillus Kreek).

El programa de 'Läänemeri' finalizará con la interpretación de 'Salmo 121' (Cyrillus Kreek), 'Credo' (Einojuhani Rautavaara), 'Even when he is silent' (Kim André Arnesen) y 'Aftonen' (Hugo Alfvén). Las localidades para el concierto se pueden adquirir por cinco euros en la taquilla del Auditorio Víctor Villegas (abierta desde dos horas antes del inicio del concierto) y en Internet, en www.auditoriomurcia.org.

'Coros en el Auditorio' continuará el próximo 10 de junio con la Coral Discantus y su programa 'Thriller' y, el 17 de junio, con la Coral Orpheos Music, quien se acercará a la música soul en colaboración con el pianista Carlos Vivancos. El último concierto, titulado 'Cinema Passion', lo protagonizará la Coral Alfonso X.

TRAYECTORIA

El Coro Diatessaron, bajo la dirección de Tomeu Quetgles Roca, se crea en Molina de Segura en octubre de 2010 para ofrecer la posibilidad a cantantes con experiencia coral de llevar a escena diferentes repertorios, sin límite de estilo o época. Desde 2012 es miembro de la Federación de Coros de la Región de Murcia (Fecorem).

Algunos de los últimos programas que ha interpretado la formación son '150 años de música profana en la Europa atlántica', 'Ad Te suspiramus', 'Encadenados' y 'Músicas nocturnas', además de un programa de música antigua con órgano preparado para el XXXIII Ciclo de Conciertos de Órgano de Liétor (Albacete). Por último, y tras los programas 'Jardín de Afrodita' y 'Ver sacrvm', el Coro Diatessaron presenta ahora 'Läänemeri'.

Además de ofrecer conciertos en espacios de la Región y de otras comunidades, la agrupación ha obtenido varios premios en su participación en concursos corales como el XLII Certamen coral de Ejea de los Caballeros (2012), el XXXIV Certamen de Nanas y Villancicos Villa de Rojales, el XXXV Certamen Coral Fira de Tots Sants de Cocentaina y las ediciones III y V del Certamen Coral de Música Sacra Villa de Redován.