Maestre (PSOE): "Cuando Cañizares habla de problemas de liderazgo se debe referir al PP"

19/05/2018 - 14:32

La vicesecretaria y portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha asegurado este sábado en Ciudad Real que cuando el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Cañizares, habla de líos internos y problemas de liderazgo del PSOE "realmente se está equivocando de siglas y habla del PP".

CIUDAD REAL, 19 (EUROPA PRESS)

Maestre ha respondido así, a preguntas de los periodistas, a la entrevista que ha concedido Cañizares a Europa Press, en la que ha dicho que el PSOE "no tiene futuro" tras sus "líos" internos, lo que ha derivado en que "la lucha por la sucesión ya esté abierta", algo que se ve "casi pueblo a pueblo".

La vicesecretaria del PSOE de Castilla-La Mancha ha indicado que "se ha equivocado de siglas y se está refiriendo al PP, porque nosotros ya cerramos hace tiempo el proceso normal de primarias y ahora trabajamos únicamente por los problemas de los ciudadanos desde la cohesión".

Por el contrario, ha subrayado, no hay más que ver el ejemplo del "juego de sillas entre Soraya y Cospedal y los cuchillos que se clavan" y en Castilla-La Mancha el "quiero y no puedo de Vicente Tirado o los empujones y zancadillas", por lo que ha instado a Cañizares a que "si quiere hablar de un partido desbordado, no tiene más que darse una vuelta por el suyo".

Finalmente, y tras indicar que Cañizares "mete la patita", le ha instado a "hacérselo mirar" porque le parece "sumamente lamentable" que el portavoz de Castilla-La Mancha se dedique a criticar a los demás "viendo cómo tiene su patio".