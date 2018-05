El nuevo centro de Salesianos en Sarriguren coloca su primera piedra

19/05/2018 - 15:00

Laparra afirma que la "solución urbanística" de este proyecto "era la única posible, viable y que satisfaciera a todas las partes"

PAMPLONA, 19 (EUROPA PRESS)

Este sábado se ha celebrado el acto de colocación de la primera piedra del nuevo centro de Salesianos Pamplona en Sarriguren con vistas a su apertura en septiembre de 2019.

El acto ha estado presidido por Juan Carlos Pérez Godoy, provincial de Salesianos en la Inspectoría Santiago el Mayor; Pascual Chávez, rector mayor emérito de la Congregación Salesiana; el arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez; y el vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra.

También han acudido el alcalde del Valle de Egüés, Alfonso Etxeberría, el presidente de UPN, Javier Esparza, el ex presidente Miguel Sanz, así como miembros de la comunidad educativa y de la comunidad Salesiana.

En la urna, que se ha colocado en la obra como primera piedra del nuevo centro, se han introducido una piedra procedente del Colegio Salesiano de Pamplona así como una maqueta de la fachada del centro. Asimismo, se ha introducido la Programación Comunitaria de la Familia Salesiana, la Guía de Estudios, la Guía del Trofeo Boscos, además de monedas de curso legal, dos periódicos de Navarra y una copia del acta de colocación de la primera piedra.

Está previsto que en junio de 2019 "esté ya lo imprescindible para ir colocando máquinas y mobiliario" en el nuevo centro que se espera entre en funcionamiento en el mes de septiembre de ese año. Se mantendrá la oferta educativa actual: ESO, Bachillerato, los Ciclos de FP en Artes Gráficas, Carpintería, Electricidad-Electrónica y Mecánica, la FP Básica actual y Formación Continúa y para el Empleo. Las actividades de tiempo libre: Club Anti-tele, Centro Juvenil y el deporte "serán las mismas con mejores instalaciones".

En el acto ha intervenido el rector mayor emérito de la Congregación Salesiana, Pascual Chávez, que ha llamado a "seguir creyendo en los jóvenes en un momento en que parece que no se cree en ellos", lo que significa "darles oportunidades". "Los jóvenes no son el futuro, son el presente, y si no reciben oportunidades de desarrollo educativo, de Formación Profesional y de trabajo, no serán un recurso humano sino un problema social", ha advertido.

Asimismo ha apostado por que los jóvenes que salgan del nuevo centro sean "personas conscientes de la situación que estamos viviendo en el mundo, llena de desafíos pero también de oportunidades"; "competentes", "corresponsables" y "llenos de compasión por quienes no tienen posibilidades".

Por su parte, Juan Carlos Pérez Godoy, provincial de Salesianos en la Inspectoría Santiago el Mayor, ha afirmado que "hoy estamos viviendo no el fruto de una operación especulativa o inmobiliaria sino el fruto de una operación pastoral del corazón de los Salesianos".

LAPARRA AFIRMA QUE EL ACTUAL PROYECTO "ERA LA ÚNICA SOLUCIÓN POSIBLE"

En su intervención, el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, ha valorado que se haya encontrado "una solución urbanística" para este proyecto que, ha defendido, "era la única solución posible, viable y que satisfaciera a todas las partes".

"Se han introducido modificaciones significativas en la reducción de la edificación del antiguo solar de Salesianos, se han garantizado el interés público general y la finalidad social del proyecto", ha resaltado Laparra que ha agradecido a todas las partes "su aportación de esfuerzo y flexibilidad en todo este proceso de reconducción". "Hemos sido capaces en este tiempo de reconducir un proyecto que viene de largo, 19 años, y que estuvo sujeto a una notable controversia", ha añadido.

"Hoy tenemos aquí resultados y este centro supone construir el futuro para la juventud de Navarra en un contexto económico de aumento del empleo, incluso por encima de la media del Estado", ha manifestado. "El esfuerzo en esta línea tiene que continuar; todavía el paro y la precariedad son altas en la juventud y la formación sin duda es la vía principal que contribuye a reducir estos fenómenos", ha apostado.

Laparra ha considerado que el nuevo centro de Salesianos es "un gran paso en la modernización y desarrollo de las instalaciones" y "significa toda una nueva etapa para la Formación Profesional en Navarra". En este sentido, ha señalado que es importante "responder a los retos de innovación y competitividad de las sociedades más desarrolladas de Europa en este ámbito".

Para el consejero, este centro va a ser "un elemento clave para el desarrollo industrial de Navarra a futuro" y para "la cohesión social", así como "un acicate y un ejemplo para el conjunto de la red de FP pública y privada".

El vicepresidente de Derechos Sociales ha reconocido la "aportación histórica de los Salesianos al desarrollo económico y social de esta tierra" que "han sido una de las claves de la industrialización de Navarra" y que "han supuesto una vía de acceso a la educación y formación de muchos hijos e hijas de familias trabajadoras en Navarra".

Laparra ha afirmado que "ahora los retos son distintos y es necesario estar a la altura de los nuevos escenarios económicos y sociales". "Las empresas están demandando nuevos perfiles profesionales, trabajadores más cualificados", ha continuado el consejero que ha indicado que "el 68% de las demandas de trabajo requieren FP". "La respuesta requiere la aportación de todos: de la administraciones, de estudiantes, de empresas y de la red de los aproximadamente 30 centros de FP que existen en Navarra", ha subrayado.