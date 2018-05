Moreno asegura que Quim Torra es "un racista en mayúsculas" y "si hace lo mismo que los anteriores acabará en la cárcel"

19/05/2018 - 15:09

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, es "un racista en mayúsculas", incidiendo en que "el Gobierno va a estar vigilante y, si hacen las cosas que hicieron los anteriores, terminarán donde han terminado éstos, en la cárcel".

RONDA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Moreno este sábado durante su intervención para clausurar la reunión Interparlamentaria que el PP de Andalucía ha organizado estos días en Ronda (Málaga), defendiendo que "mientras haya un Gobierno del PP en España, que va a estar completamente vigilante, no se va a permitir ninguna vulneración del marco legal".

En la misma línea, ha sentenciado que "aquí no se rompe España", instando a "tener la seguridad de que hay un Gobierno firme, con determinación, pero al mismo tiempo con equilibrio y que piensa en el interés general del país y no en el interés particular como otros están haciendo en este asunto", ha criticado, subrayando que "el PP es el partido de los principios y el que defiende como nadie la unidad de España".