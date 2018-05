Más de medio centenar de personas abogan por restituir los nombres de los colegios de la II República

19/05/2018 - 15:16

A la concentración han asistido miembros de Podemos, PSOE, IU y los sindicatos UGT y CCOO

Más de medio centenar de personas han abogado este sábado por restituir los nombres de los colegios de la II República respetando la Ley de Memoria Histórica en un acto celebrado en el Colegio José Calvo Sotelo en la Avenida Ciudad de Barcelona del distrito de Retiro.

El portavoz de la Plataforma Madrileña por la Restitución de los nombres de los colegios de la II República, organizadora de la jornada, Antonio Colino, ha señalado que su objetivo es que "no se den por buenas las ordenes ministeriales de 1939 que quitaron el nombre de este colegio y otros en Madrid". Además, Colino ha pedido que se restituya "el nombre original y legítimo del colegio".

Asimismo, el portavoz de la Plataforma ha asegurado que "debe recuperarse la memoria histórica de esos maestros que en el año 1933 vinieron a este barrio para formar personas integras y respetuosas para conseguir un Madrid y una España culta, democrática y solidaria".

El colegio Grupo Escolar 'Catorce de Abril' fue inaugurado en noviembre del año 1933 por el entonces presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora. Seis años más tarde, en 1939, el nombre se cambió por el de José Calvo Sotelo mediante una orden franquista.

"NUESTRA HISTORIA HAY QUE RECORDARLA"

También ha asistido al acto el secretario general de Podemos Madrid, José Julio Rodríguez, que, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que es "importante" cumplir con la legislación "que ha sido apoyada" por las instituciones". "En definitiva, porque nuestra historia hay que recordarla y saber de donde venimos", ha añadido.

En esa misma línea, un miembro de la dirección estatal de Podemos Ana Domínguez ha sostenido que este acto "debe ser un reconocimiento para todos aquellos que lucharon por la democracia".

Por su parte, el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Ramón Silva ha criticado que el PP de la Comunidad, a su juicio, "no está cumpliendo esta Ley con el apoyo de Ciudadanos" que "no sólo no acaba con la corrupción sino que impide que se cumpla la Ley de Memoria Histórica restituyendo el nombre de este colegio por el de Catorce de Abril".

El representante de Izquierda Unida, Julio Rodríguez, ha informado que el Colegio José Calvo Sotelo ha conseguido "algo importante" porque ya el consejo escolar, la junta municipal del Retiro y el Ayuntamiento, junto con la junta de personal docente "han votado a favor de un informe para la restitución del nombre".

Además, Rodríguez ha afirmado que el estamento que tiene la decisión final es la Comunidad y que están "esperando" a ver si el nuevo presidente electo regional, Ángel Garrido, es "mejor" que la exdirigente madrileña, Cristina Cifuentes.

También, a este acto han asistido los secretarios generales de UGT y CCOO Madrid, Luis Miguel López Reillo y Jaime Cedrún, respectivamente. Por su parte, López Reillo ha subrayado la "importancia" de cumplir con la Ley de Memoria Histórica, porque se están dando "cambios importantes" con el cambio de calles y monumentos. "Creemos que ya toca que los colegios nos pongamos a ello", ha reivindicado.

Asimismo, Cedrún ha asegurado que no "debería haber debate" y que "se deberían derogar los decretos franquistas de los años 1938 y 1939 que cambiaron los nombres de un buen número de colegios".

Por otro lado, Paco, maestro de Primaria en el centro José Calvo Sotelo, ha indicado que entiende que "a la gente le cuesten los cambios", pero que "hasta que no se haga justicia histórica y se le devuelva su nombre original a este colegio, este tema siempre va a estar candente". "Es simplemente una restitución del nombre para hacer justicia de quien construyó este colegio, por qué lo construyó y por el tipo de educación por el que apostó", ha concluido.