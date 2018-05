Maíllo dice a iglesias que "del dicho al hecho hay un trecho, y en su caso 2.000 metros de parcela"

19/05/2018 - 14:24

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, dijo este sábado al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que entre su discurso y sus actos se puede aplicar el refrán "del dicho al hecho hay un trecho", y además en su caso "2.000 metros cuadrados de parcela", la de la casa que ha comprado con Irene Montero por 600.000 euros.

En la clausura del Consejo de alcaldes de Nuevas Generaciones, Martínez Maíllo aseguró que el hecho de que la pareja de dirigentes de Podemos pueda adquirir esa vivienda es un "síntoma" de que España se está recuperando y que a la mayoría "le va bien", aunque a ellos "les va mucho mejor".

Pero, sobre todo, añadió, es "representación de lo que es esa nueva política" de la que Podemos hace gala, porque "con independencia de anécdotas y memes" Pablo Iglesias e Irene Montero han demostrado lo que es "decir una cosa y hacer exactamente la contraria". "Del dicho al hecho hay un trecho, y en el caso de Pablo 2.000 metros cuadrados de parcela".

Dejó claro que se alegra por ellos, pero precisó que el PP defiende esas mismas posibilidades para todos los españoles, y que el Gobierno trabaja para mejorar la vida de todos. De hecho, ironizó, Iglesias y Montero han elegido para vivir un ayuntamiento gobernado por el PP, "el colmo ya", aunque lo considera "normal".

Martínez Maíllo se refirió al PP como "lo auténtico", "renovado" y "actualizado" pero con los principios y valores de siempre, frente a "la moda" que representan los nuevos partidos y que siempre es "pasajera".

En clara referencia a Ciudadanos, aseguró que el PP les ha ofrecido entrar en gobiernos, por ejemplo en algunos municipios como Alicante, donde acaban de recuperar la Alcaldía, pero "no quieren gobernar" porque no quieren "arriesgarse a cometer errores", pero eso no es un mérito sino un demérito, alertó, "puro tacticismo", que contrasta con quienes, como los dirigentes de su partido, están "a las duras y a las maduras".

Se refirió también a la semana "clave" para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para criticar a quienes defienden el "no sin argumentos", como el PSOE, y para reiterar que la política económica del Gobierno es la que está permitiendo generar empleo y seguir siendo, dentro del Pacto de Toledo, una "garantía" para el futuro de las pensiones.

(SERVIMEDIA)

19-MAY-18

CLC/gja