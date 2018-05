Sucesos.- Detenido un hombre en las inmediaciones del recinto ferial con ocho móviles de alta gama

19/05/2018 - 16:29

Agentes de la Policía Nacional han detenido de un individuo de mediana edad el pasado martes por la tarde en las inmediaciones del recinto ferial de El Arenal, cuando fue sorprendido con ocho terminales telefónicos de alta gama, de los cuales al menos dos, habrían sido sustraídos en fechas recientes en la Feria de Jerez.

CÓRDOBA, 19 (EUROPA PRESS)

En una nota, la Policía Nacional ha señalado que la detención tuvo lugar el martes a primera hora de la tarde cuando, agentes en servicio preventivo de la criminales pertenecientes al Grupo de Motos de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, se percataron de un vehículo que al ver la presencia policial, comenzó a realizar maniobras extrañas con el mismo, todo ello en las inmediaciones del recinto ferial, siendo en ese momento interceptado por los actuantes.

Una vez detenido el vehículo, el conductor continuaba con una actitudnerviosa, comenzando los agentes a inspeccionar el turismo, detectando en la zona donde se aloja la rueda de repuesto, una bolsa de plástico con varios objetos en su interior, la cual una vez abierta, contenía siete terminales de alta gama, no dando coherencia alguna esta persona sobre la titularidad de los mismos, incautándole además un octavo terminal en el interior del vehículo.

En ese momento se realizaron gestiones con los terminales detectando en ese mismo momento como dos de ellos figuraban sustraídos/perdidos en la Feria de Jerez, motivo por el cual esta persona fue detenido por la presunta comisión de un delito de receptación, realizándose en este momento gestiones para determinar la titularidad de los restantes teléfonos.

La Policía Nacional recuerda a los ciudadanos una serie de consejospara disfrutar en Córdoba de una feria segura y evitar en la medidade lo posible sufrir algún hecho delictivo.

Entre las pautas de seguridad más elementales se encuentran las de vigilar las pertenencias en aglomeraciones, sobre todo los teléfonos móviles; no perder de vista la tarjeta de crédito en los pagos en establecimientos; cerrar bien las puertas del domicilio si se va ausentar de casa o no difundir en redes sociales los planes para estas fiestas son algunas de las pautas elementales para no ser víctima de determinados delitos.