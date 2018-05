Cataluña. el psoe dice a torra que su primer diálogo tiene que ser "con el 53% de los catalanes que no quieren la independencia"

19/05/2018 - 15:11

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, advirtió este sábado al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, que su primer diálogo tiene que ser "con el 53% de los catalanes que no quieren la inpendencia", y que solo cuando haya interlocución con ellos podrá dialogar con otros en nombre de todos los catalanes.

Ábalos participó en la Fiesta de la Rosa de Extremadura, en la localidad de Puebla de la Calzada, en la que reivindicó la trayectoria del PSOE frente a quienes "no les viene bien decir de dónde vienen", como el PP, que incluso "va cambiando de nombre para ir borrando huellas", y a quienes parecen no querer "ningún compromiso con el pasado", como los nuevos partidos, que parecen cree que es positivo "no tener nada detrás".

Denunció que el PP gobierna "pero no gestiona", y que "en el peor momento de España nos ha tocado el peor gobierno", a pesar de lo cual "nos toca ser leales, lo cual dice mucho de nosotros, porque no deja de ser el Gobierno de España".

Sin embargo, denunció, es un gobierno "agotado", sin mayoría parlamentaria, que sufre cada semana al menos una derrota en el Congreso de los Diputados, y que tiene una "debilidad impresionante" para asumir desafíos como el independentista, que no afecta solo a la unidad territorial sino que encarna un "populismo xenófobo" equiparable a la ultraderecha europea aunque "trata de aparentar que son democráticos".

Ábalos aseguró que el principal problema de Cataluña es que es una región "plural y diversa" en la que la mayoría no es independentista, y en ese sentido respondió a la petición de diálogo formulada por Torra al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a través de una carta. En primer lugar, denunció que reclama una conversación "sin condiciones" pero eso es "una pse, porque ya conocemos las condiciones". En segundo lugar, le dijo que para hablar "con quien sea" en nombre de los catalanes primero tiene que dialogar con la mayoría no independentista, con la que ahora no hay ningún tipo de interlocución.

Mientras Torra no logre ese acuerdo interno en Cataluña, advirtió, solo será "el delegado" de su antecesor, Carles Puigdemont, para seguir "imponiendo" las tesis independentistas.

Ábalos llamó a los socialistas a ser "beligerantes" en la búsqueda de la convivencia, pero con la premisa de que "no nos podemos rendir antes de tiempo, porque eso es tanto como ceder al chantaje", y sobre la base de que el PSOE es el único partido que tiene un proyecto para renovar el pacto de convivencia tanto en Cataluña como en el conjunto de España.

En un momento de su intervención, se dirigió también a Ciudadanos para criticar su "populismo" y para preguntarles "cuál es el proyecto además de sacar mucho la bandera", porque la realidad es que se dicen constitucionalistas pero "de pronto se apartan si no les interesa" y además "se creen tanto las encuestas que pretenden siempre una negociación de privilegio".

Criticó también la "impostura" de quienes han alentado el enfrentamiento entre ciudadanos y criticando la gestión de los demás "para al final formar parte de la élite", y comentó que eso es lo que pasa cuando alguien se siente "muy superior" al resto y pretende "repartir credenciales de pureza". Sin nombrar a Podemos, Ábalos reconoció que los socialistas "sufrimos mucho el tiempo del sorpaso porque nos cuestionaron la identidad", pero la han mantenido y sobre ella se construye su proyecto.

