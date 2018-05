Madrid. la comunidad destinó más de 381 millones de euros a hogares con bajos ingresos en 2017

19/05/2018

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

La Comunidad de Madrid realizó en 2017 aportaciones económicas por encima de los 381 millones de euros a hogares con bajos ingresos de la región, concretamente 168 millones de euros en concepto de Renta Mínima de Inserción (RMI) y más de 213 millones destinados a pensiones no contributivas y otras ayudas económicas asistenciales.

Según la información que este sábado facilitó el Gobierno madrileño, 40.615 personas fueron beneficiarias de pensiones no contributivas, de las cuales un 38,7 % las recibieron a causa de invalidez o discapacidad y un 61,3 % lo hicieron por haber alcanzado la edad de jubilación sin derecho a pensión contributiva, especialmente en el caso de mujeres que no han cotizado o lo han hecho en un tiempo inferior al que marca la ley. La cuantía máxima de la pensión no contributiva para un beneficiario es de 5.164,60 euros anuales.

En cuanto a la Renta Mínima de Inserción, el número de hogares que percibieron ayudas en 2017 ascendió a 35.483, lo que supone una población de 117.420 personas. La cuantía media mensual de esta renta es de 468 euros, que pueden aumentar hasta 735,90 euros, en función de la composición familiar, alcanzando como máximo la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional.

Del total de beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción, un 61% fueron mujeres en 2017, frente al 39% de hombres. Por otra parte, más de la mitad de los perceptores tienen menores a su cargo (56,6 %), siendo mayoritariamente familias monomarentales o parejas con menores.

En cuanto a su edad, la de los titulares de Renta Mínima de Inserción se sitúa en una media de 44 años. Sólo un 4,2 por ciento de las personas beneficiarias es menor de 25 años. Las mujeres beneficiarias son, en promedio, más jóvenes que los hombres: 42,3 años, frente a los 46,7 años de los hombres.

Respecto al nivel educativo, más de un 6% de las personas perceptoras de RMI no sabe leer ni escribir; la mitad de los perceptores cuentan con un nivel de instrucción inferior al Graduado Escolar, un 28,2% posee este título y sólo un 21,15 % ha realizado estudios por encima de dicho nivel.

