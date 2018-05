La Castellana se teñirá con una lluvia de colores este domingo por la igualdad y contra las violencias machistas

El Paseo de la Castellana se teñirá con una lluvia de colores el domingo 20 de mayo por la igualdad y contra las violencias machistas en un acto enmarcadado en las campañas 'He For She' y 'Únete' de Naciones Unidas, que destinan los beneficios íntegros a proyectos de prevención de la violencia de género en España, Kenia y la India, ha informado la organización en un comunicado.

Será el 20 de mayo cuando el Paseo de la Castellana se llenará deluz gracias a 'Colores contra la Violencia, un evento participativo,deportivo, festivo y solidario, apto para todos los públicos, que visibiliza el compromiso social con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y el fin de la violencia de género.

Según Silvia Hernández, la coordinadora de esta iniciativa, "los polvos de colores, cien por cien naturales, simbolizan en la India el triunfo del bien sobre el mal y en Colores contra la Violencia representarán el logro de los objetivos del evento.

Colores contra la Violencia incluye una carrera de colores que no es competitiva y se puede completar a cualquier ritmo. La zona de salida ymeta estará situada en el Paseo de la Castellana de Madrid, a la altura de la Plaza de Cuzco, y tendrá una distancia aproximada de 5 kilómetros.

ESTACIONES DE COLOR

En ella, a medida que se avanza por el recorrido, se atravesarán cuatro 'estaciones de color' que representan la erradicación del maltrato, la igualdad de género, la conciliación y el derecho a ser felices.

La llegada a meta se celebrará con 'tormentas de colores', un festival de zumba y acciones de sensibilización que convertirán el evento en una experiencia inolvidable de vitalidad, compromiso y alegría

La carrera está destinada "a todos los públicos, hombres y mujeres de 0 a 99 años, porque la erradicación de la violencia de género sólo es posible con la implicación de toda la sociedad".

Las inscripciones se pueden realizar en la página web oficialwww.colorescontralaviolencia.com e incluyen camiseta oficial, lazoconmemorativo, bolsa de polvos de colores y dorsal 016 (el número deteléfono gratuito de atención en casos de maltratos). Los precios suben a medida que se acerca la fecha y las inscripciones están limitadas.