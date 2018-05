Una pelea multitudinaria deja 8 heridos en las Fiestas de San Isidro de Albudeite

20/05/2018 - 10:22

Servicios Sanitarios de Emergencia han tenido que atender a un total de ochos personas esta madrugada tras una pelea multitudinaria en el término municipal de Albudeite, en el desarrollo de las fiestas de San Isidro Labrador.

MURCIA, 20 (EUROPA PRESS)

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' ha recibido diversas llamadas, a partir de las 2.37 horas de la pasada noche, informando de una pelea multitudinaria en la que se habían visto envueltas unas 30 o 40 personas.

Los llamantes informan que se esta produciendo en la Plaza de España, al lado del Ayuntamiento y en la zona de la estación en el término municipal de Albudeite.

Posteriormente se recibe una llamada del concejal de festejos del Ayuntamiento de Albudeite solicitando urgentemente la presencia de Guarcia Civil. Así, se desplazan efectivos del instituto armado de Mula, aunque el concejal de festejos reclama más unidades policiales.

Informan de personas con heridas y una persona inconsciente, mientras que los efectivos de la Guardia civil informan de la necesidad de tres ambulancias.

El Coordinador médico del '061' en la sala del '1-1-2' ha movilizado tres ambulancias del Servicio de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 (una ambulancia del SUAP de Mula y dos ambulancias concertadas).

Los sanitarios han atendido 'in situ' a ocho personas (5 varones y 3 mujeres) de diversas heridas que no han revestido gravedad. No ha sido necesario realizar ningún traslado sanitario.

Los heridos, que han sido atendidos por el personal sanitario de la ambulancia del servicio de urgencias de Mula in situ, son: varón de 22 años que ha sufrido una crisis de ansiedad/histeria, varón con erosiones, mujer de 16 años con hematoma, mujer de 19 años con erosiones, varón de 43 años policontuisionado, varen de 22 años con heridas, varón de 22 años policontusionado y mujer de 29 años policontusionada.