La conferencia 'Los irlandeses en Cuba' abrirá la Reunión Científica 'The Irish in Latin America' en la UR

20/05/2018 - 12:08

La Reunión Científica 'The Irish in Latin America' comienza este lunes, 21 de mayo, con la conferencia 'Los irlandeses en Cuba' a cargo de Margaret Brehony, presidenta de la Asociación de Estudios Irlandeses y Latino Americanos (SILAS), a las 11,00 horas, en el Aula 003 en el Edificio Filología de la Universidad de La Rioja.

LOGROÑO, 20 (EUROPA PRESS)

La Reunión Científica 'The Irish in Latin-America: History and Culture está organizada con la colaboración del Vicerrectorado de Investigación, el Seminario Permanente 'Carmelo Cunchillos' 2018 del Departamento de Filologías Modernas y la Facultad de Letras y de la Educación de la Universidad de La Rioja.

Además, colaboran el Centre for Irish Studies Banna/Bond (EFACIS); la Embajada de Irlanda en España; la Society for Irish Latin American Studies (SILAS); la Asociación Española de Estudios Irlandeses (AEDEI); el Trinity College Dublin (Irlanda); el Proyecto de Investigación APPI17/06 (Investigadora Principal: Melania Terrazas); el Grupo de Investigación GRID y la Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja (EMYDUR).

Esta actividad propone una introducción a los estudios irlandeses en Latinoamérica, su Historia y su Cultura en la Universidad de La Rioja a través de una exposición -ubicada en el vestíbulo del Edificio Filología y un ciclo de conferencias.

La Exposición 'The Irish in Latin America' puede visitarse en el Edificio Filología de la Universidad de La Rioja del 7 al 24 de mayo. La muestra forma parte del Programa de Irlanda sobre la Diáspora Global, con el fin de mostrar la herencia de los irlandeses en América Latina.

Esta exposición -que se creó con motivo de la celebración del primer Centenario del Levantamiento de Pascua de 1916 y que ya ha viajado a México, Guadalajara, Bogotá, Colombia, Montevideo, Uruguay, Miami, Estados Unidos y Cuba - recala por primera vez en España. En ella se narran algunas de las historias clave para entender la contribución realizada por algunas figuras irlandesas masculinas y femeninas al desarrollo político, social y económico de América en los últimos siglos.

A través de 26 paneles grandes y coloridos, la muestra recalca su papel en la lucha por la independencia y la revolución, la creación de una nación independiente y su aportación a otras grandes áreas como, por ejemplo, la artística.