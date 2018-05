El blog 'Mi Chambergo de Entretiempo' entrega el 26 de mayo un botijo de cerámica talaverana a la entrevista más leída

20/05/2018 - 12:07

El blog musical www.michambergodeentretiempo.com entregará un botijo de cerámica de Talavera de la Reina creado por Cerámicas Ilustradas a la banda madrileña The Government, con motivo de haber concedido la entrevista más leída el pasado año en dicho espacio online.

TOLEDO, 20 (EUROPA PRESS)

El acto tendrá lugar el próximo 26 de mayo en Delia Records (Calle Delicias, 19 de Madrid) y contará con una sesión vermú a partir de las 13.00 horas amenizada por Bridges to nowhere (hardcore melódico, Talavera de la Reina) y Tendido Cero (punk, Madrid), ha informado el blog en un comunicado remitido a Europa Press.

'Mi Chambergo de Entretiempo' continúa con la tradición que inició en 2015 de premiar con esta pieza de arcilla a los artistas con las entrevistas con mayor número de visitas y que en años pasados distinguió al grupo de punk Biznaga, al historietista Pedro Vera y a la banda salmantina Chef Creador.

The Government presentó su último LP 'Vote me tender' en el cuestionario chambergo, con el que reivindicaban "hablar de política en las canciones", según señalaba David, bajista de este combo que mezcla rock, soul y punk.

En la entrega no faltará la música que correrá a cargo de Bridges to nowhere y Tendido Cero. La formación talaverana Bridges to nowhere se encuentra trabajando en su segundo LP que sucederá a 'Everything I thought I knew,' su álbum de debut. Por su parte, Tendido Cero editaron el pasado año su primer EP 'Producto Nacional' compuesto por nueve temas de punk, que describen con acidez las costumbres ibéricas.

La pieza de cerámica ha sido realizada por Cerámicas Ilustradas, marca impulsada por el artesano e ilustrador Juan Pedro Senovilla y con la que ha renovado las señas de identidad tradicionales de la alfarería talaverana. Senovilla ha prescindido para este botijo de las cenefas y adornos clásicos para sustituirlos por cuchillos porque "la música de The Government es afilada como estos utensilios", afirma el ceramista.

Mi Chambergo de Entretiempo inició su andadura como blog musical en 2012 como espacio en el que un grupo de amigos de Toledo, Talavera de la Reina y Béjar compartían anécdotas relacionadas con la música. Siguiendo la estela de otros colectivos y medios como Monasterio de Cultura, Rutas Enemigas, El Caleidoscopio Musical, Festival Innovart de Los Cerralbos y Descrito Ediciones, pasó también a prestar especial atención a la escena musical toledana.