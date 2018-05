PP pide la relación de trabajadores de Fundación Zayas para saber si es "un cementerio socialista de elefantes"

20/05/2018 - 13:01

El Grupo Popular del Parlamento de Andalucía ha pedido a la Junta de Andalucía que facilite la relación de trabajadores de la Fundación Zayas, después de que el presidente de la Diputación Provincial de Granada y secretario general de los socialistas granadinos, José Entrena, "se niegue a proporcionar esa información al Partido Popular, en aras de la transparencia que tanto predica".

GRANADA, 20 (EUROPA PRESS)

La diputada autonómica del PP, Ana Vanesa García, ha señalado que "nos gustaría que de verdad José Entrena ejerza esa transparencia y nos cuente a todos los granadinos si de verdad la Fundación Zayas se ha convertido en un cementerio socialista de elefantes, como lugar de colocación de ex cargos socialistas en agradecimiento por los servicios prestados al partido", según ha informado el partido en un comunicado.

García ha afirmado que a los populares les consta que entre estos ex cargos socialistas que han podido ser "recolocados" en la Fundación Zayas se encuentra "una ex diputada provincial, una ex delegada de la Junta de Andalucía, y varios concejales y ex concejales del PSOE".

"No sabemos cuáles son las funciones que estos ex dirigentes del PSOE desarrollan en la Fundación Zayas y tampoco cómo han accedido a esos puestos", ha manifestado Ana Vanesa García, quien ha aludido a que, al tratarse de una entidad pública, "esperamos que se hayan respetado las condiciones de igualdad, mérito y capacidad".

Sin embargo, la parlamentaria ha apuntado que "lo dudamos", puesto que es "muy sospechoso que muchos de los ex socialistas de la provincia acaben colocados en la Fundación Zayas por que sí".

Por ello, la diputada autonómica ha registrado una pregunta en el Parlamento analuz en este sentido, a fin de que "se le facilite toda la información relativa a la plantilla de trabajadores y acceso de los mismos a la Fundación Zayas, donde la Junta de Andalucía es patrono".

"¿Por qué José Entrena no quiere darnos esa información? ¿Por qué no es transparente y facilita toda la información acerca de todos los trabajadores de la Fundación Zayas, de la que forman parte la Diputación de Granada y la Junta de Andalucía?", ha preguntado Ana Vanesa García.

Pese a ello, la parlamentaria popular ha confiado en que el PSOE de la Junta "ni siga el ejemplo de su compañero de Granada y haga gala de transparencia respecto a la gestión de una entidad pública en la que los socialistas han impuesto el oscurantismo y la opacidad, para hacer y deshacer a su antojo".