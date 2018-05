Cerca de 200 personas exigen a Fomento soluciones ante los colapsos de tráfico en el Puente de Rande

Los alcaldes de O Morrazo que convocaron la concentración reclaman que se suprima el peaje mientras duren las obras

VIGO, 20 (EUROPA PRESS)

En torno a unas doscientas personas han participado en la concentración convocada por los alcaldes de O Morrazo (Bueu, Cangas, Moaña y Vilaboa) para reclamar explicaciones al Ministerio de Fomento y a Audasa sobre las obras pendientes en el Puente de Rande ante los constantes colapsos de tráfico que se registran, y para exigir que se suspenda el peaje mientras duren los trabajos.

La concentración se realizó a las 11,30 horas en el aparcamiento situado ante la Iglesia de Domaio (Moaña), justo en frente del Puente de Rande de la autopista AP-9. Debido a que la decisión de realizar la protesta se tomó este mismo viernes, los convocantes optaron por no realizar una manifestación, aunque no la descartan, en caso de no recibir respuestas por parte de Fomento.

En la protesta participaron representantes de los municipios convocantes de la protesta: la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG); el regidor de Cangas Xosé Manuel Pazos (EU-SON); el concejal de Relaciones Institucionales de Bueu, Fidel Castro (BNG), y el alcalde de Vilaboa, José Luis Poceiro (PSOE). También se sumaron concejales del Ayuntamiento de Vigo.

En el manifiesto central leído en el acto, los gobiernos municipales de Bueu, Cangas, Moaña y Vilabora, denunciaron "los perjuicios que la nefasta gestión de las obras de ampliación del Puente de Rande están provocando a los vecinos".

RECLAMAN QUE SE SUSPENDA EL PAGO DEL PEAJE

Entre las reclamaciones realizadas a Fomento, figura la petición de que mientras duren las obras no se tenga que pagar por transitar por el tramo afectado. Además, solicitan al Gobierno central que no se aplique "el convenio que permite la subida de los peajes por los incumplimientos de la concesionaria".

Los alcaldes han criticado, en especial, la falta de explicaciones por parte de Fomento sobre unas obras que llegan después de que en diciembre se "inaugurase" la ampliación del puente y, en consecuencia, se subiese la tarifa del peaje.

EXIGEN EXPLICACIONES A FOMENTO

Los regidores han puesto el énfasis en la exigencia de explicaciones, demandando que se les "facilite toda la información sobre las obras lo antes posible, que se deje de discriminar a los vecinos de O Morrazo al obligarlos a circular en dirección a Vigo por un único carril y que se coordinen las actuaciones que afecten al tráfico con los ayuntamientos afectados".

Debido a las "molestias" causadas a la ciudadanía solicitan, además, que se "pidan disculpas por el trato" dado a los vecinos de las localidades afectadas.

Ya desde su inicio, según han recordado, el proyecto discriminaba a la ciudadanía de la comarca de O Morrazo al obligarles a transitar "exclusivamente por los carriles exteriores", si bien "gracias a la presión de los cuatro gobiernos y del tejido asociativo vecinal" se consiguió que se cambiara el proyecto, pero "sin que en ningún momento" se trasladase la planificación de los trabajos que quedaban por realizar.

En esta línea, el manifiesto explica que en diciembre de 2017, los gobiernos locales declinaron la invitación del Ministerio a asistir a la "inauguración de la ampliación de Rande".

Un rechazo que justificaron en que "las obras no estaban acabadas" y en la idea de que el acto solo servía de "coartada" para "subir el peaje".

"Tener que pagar las obras a través de peajes" supone, denuncian, una "discriminación doble", por ser la AP-9 de las autopistas más caras del Estado.

Tras este acto de inauguración, el 13 de febrero, los alcaldes supieron "por la prensa" que las obras se retomaban y que supondrían el cierre al tráfico de los carriles centrales, alegando obras de mantenimiento. Tan solo unos días después, el 22 de ese mismo mes, los responsables de la obra confirman al Ayuntamiento de Moaña que las obras no estaban terminadas.

La confirmación llevó a los cuatro gobiernos locales a decidir "actuar conjuntamente", para solicitar una "reunión urgente con el ministro de Fomento como "máximo responsable de esta infraestructura".

Así, transmitieron a Fomento su "disconformidad con la falta de información sobre las obras, la falta de coordinación y de planificación al respecto de la repercusión de las mismas sobre el tráfico de vehículos", debido a que estaba provocando "retenciones diarias durante las horas punta que colapsan la entrada y salida desde la península de O Morrazo".

Pero ante la falta de respuesta, el 16 de marzo se celebró una concentración ante el Ayuntamiento de Moaña y el 30 de abril emplazaron a Fomento a una reunión, el pasado viernes 18 de mayo, a la que inicialmente se había confirmado la asistencia.

Sin embargo, el "plantón" de este viernes, cuando se les comunicó que no asistiría ningún responsable de Fomento, llevó a los alcaldes a convocar esta primera concentración a la que ya han advertido que, en caso de no haber respuestas, seguirán nuevas movilizaciones.

COLAPSOS

Las obras en el puente de Rande, que comenzaron a mediados de febrero, provocan retenciones y colapsos de tráfico entre la península de O Morrazo y Vigo de forma continua. De hecho, también el alcalde de la ciudad olívica, Abel Caballero, exigió en días pasados que se tomen medidas para evitar que los conductores se queden atrapados en la autopista.