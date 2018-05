Turismo.-UGT dice a empresarios que no consentirá "la precariedad" que quieren imponer en sector de hostelería

El secretario de Hostelería y Turismo de UGT-A, Sergio de Oses, ha advertido este domingo que no consentirán "la precariedad" que en el sector de la hostelería quieren imponer los empresarios en la Costa del Sol: "nosotros no vamos a entrar ahí".

De Oses ha recordado, en declaraciones a Europa Press, que este lunes tendrá lugar una nueva reunión entre sindicatos y empresarios sobre este convenio de hostelería de la provincia, aunque ha dicho estar seguro "de que vamos a tardar media hora en cerrar la reunión porque no tiene solución". Es más, ha señalado que no se descarta, de continuar así, una huelga para el verano.

"Lo hemos explicado en las ocho reuniones que hemos tenido, que sabemos que esto --la huelga-- afectará a las dos partes", ha dicho, criticando, no obstante el que "nos sigan ahora hablando de Egipto y Túnez, que tienen un turismo que es más barato, que la seguridad no existe, y la calidad no existe... pero aquí tenemos una perspectiva durante los tres o cuatro años próximos que son buenas".

Así, ha recordado que "nuestra piedra angular sigue siendo contener la externalización, no la podemos prohibir por ley, pero podemos hacer igual que se hizo en su día con las ETT, regularlas en el convenio".

MARCHA

Precisamente también este martes arrancará la marcha ante el "bloqueo" al convenio de hostelería de la provincia, que los sindicatos realizarán y que saldrá desde la rotonda principal de Puerto Banús, en Marbella. Un día después el punto de salida es la Cala de Mijas, en el kilómetro 202 de la carretera Nacional 340.

El día 24 los trabajadores saldrán desde la curva de Carvajal, en Fuengirola, y un día después desde el aparcamiento del centro comercial Bahía Azul de Málaga. La previsión es llegar ese mismo 25 de mayo a las 13.00 horas a la calle San Lorenzo, donde está ubicada la sede de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM).

También el día 1 de junio está prevista una concentración en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) donde se estará celebrando el Congreso de hoteleros españoles.

Por otro lado, De Oses, que ha vuelto a lamentar el bloqueo del convenio, también se ha referido a la formación en el sector y ha dicho que se necesitan profesionales, pero se ha preguntado si los empresarios "quieren profesionales a 800 euros; personas que tengan que estar tres años de ayudante para obtener un título que ellos mismos son los que van a tener que valorar si pueden ascender, para que después les digan que no y tenernos a 800 euros trabajando otra vez".

De Oses, de igual modo, se ha pronunciado en relación con las viviendas turísticas y ha recordado que tanto los empresarios como los sindicatos "estamos en la mesa de la Junta de Turismo".

En este punto, ha recordado que en la mesa del convenio de hostelería de la provincia "hemos hablado y ellos --los empresarios-- no quieren entrar en profundidad, lo sacan cuando les interesa". "Los datos que da la Junta son oficiales, son para ellos y para nosotros, pero como no interesa van diciendo que son falsos. Esos datos son reales porque son datos que pasan los propios empresarios de los establecimientos".

Por otro lado, en relación con las camareras de piso también se ha mostrado crítico con los empresarios, lamentando que "es una burrada que intenten compararnos con Baleares", precisando que allí "el sistema es diferente, es cíclico completamente. Aquí al principio de la crisis cerraban cerca de 200 establecimientos y este año no llega ni a unos 30".

"Es verdad que las camareras de piso son las que más carga tienen ahora mismo, las que más están sufriendo la externalización", ha reconocido, asegurando que "no vamos a dejar que ni las camareras de piso ni que ningún otro departamento sufra la precariedad que están sufriendo los trabajadores", ha dicho.

Por último, ha añadido que los empresarios que han trabajado "bien" en años anteriores para reformar sus establecimientos y en nueva oferta "siguen funcionando bien y trabajando con sus operadores". El problema, ha continuado, "son aquellos que no invierten".

De igual modo, ha asegurado que, al igual que opina la patronal, el tren tanto al municipio malagueño de Marbella, como a la zona de la Axarquía es "algo que necesita la provincia, tanto para el turismo como para los trabajadores".