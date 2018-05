El PP afirma que Marzà "asfixia" a la enseñanza concertada para "acabar con la pluralidad", "controlar y manipular"

La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en Les Corts Valencianes, Beatriz Gascó, ha afirmado este domingo que el conseller de Educación, Vicent Marzà, "asfixia a la enseñanza concertada porque le molesta a la hora de imponer su modelo de escuela única, como el que se inició hace años en Cataluña, para así acabar con la pluralidad y tener manos libres para controlar y manipular".

Al respecto, Gascó ha explicado en un comunicado que, el "recorte educativo aprobado el pasado viernes y que afecta solo a los centros que no se ajustan a su ideario", "no tiene en cuenta la demanda" de los padres, al tiempo que "esconden una eliminación de aulas en diferido".

En este sentido, para la diputada, la decisión del Consell de "seguir eliminando unidades de una parte de la enseñanza valenciana es un ataque a un modelo educativo plural, que ha convivido en la Comunitat Valenciana durante décadas".

Asimismo, ha señalado que sus decisiones "no buscan sumar opciones educativas, sino combatirlas" para "poder tener vía libre e implantar el modelo que defiende la izquierda más radical".

De este modo, a las escuelas concertadas que "merecen el mismo trato que la pública, se les castiga sin tener aulas de dos años, sin auxiliares de conversación en lengua extranjera, con la eliminación del distrito único, sin recursos para atender al alumnado con necesidades especiales y con la eliminación de unidades de forma arbitraria, entre otras", ha criticado.

"MEDIDAS DISUASORIAS"

Por otro lado, la diputada ha expresado que "Marzá quiere acabar con la escuela concertada por inanición" y, para ello, "aprueba medidas disuasorias para condicionar a las familias hacia su modelo único eliminando tanto aulas de 2 años --elegidas por los padres para poder acceder luego al segundo Ciclo de Infantil-- como de Bachillerato". "Recortan por arriba y recortan por abajo para manipular la libertad de los padres", ha denunciado.

En esta línea, ha criticado las razones que dio la vicepresidenta del Consell para "justificar los recortes en la enseñanza, como la racionalización del gasto". "¿Cómo pueden cerrar aulas cuando están destinando 384 millones a chiringuitos, o cuando reciben del Gobierno de España más de 400 millones para Educación?", se ha preguntado.

Igualmente, ha aseverado que "no se puede racionalizar el gasto con la libertad de las familias", al tiempo que ha sugerido al 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y a la vicepresidenta, Mónica Oltra, que "racionalicen recortando gasto en publicidad para medios catalanistas o para medios relacionados" con el jefe del Consell.

Así, ha indicado que "a la hora de recortar el sistema educativo valenciano deberían de tener en cuenta qué es lo que quiere la sociedad y la demanda de las familias, que es la hoja de ruta que debe marcar la concesión de nuevos conciertos". "Se trata de una variable que Oltra ha marginado, un derecho que está blindado en la Constitución", ha apuntado.

"Las razones de Oltra y Marzà no se sostienen por ningún lado, porque los centros no pierden el concierto, ellos se lo quitan. Y que Oltra intente tecnificar una decisión ideológica y sectaria es el colmo del eufemismo", ha agregado.

Bajo este prisma, ha señalado que "tampoco es creíble que la eliminación de las unidades se deba al descenso de la natalidad, porque los nacimientos no son selectivos, es decir, afectan a todos los centros, y, si es así, ¿porque este criterio solo es aplicable a la escuela concertada y no a la pública?".

"SEMANA HORRIBILIS"

Para Gascó, "hemos vivido una semana horribilis, llena de pinchazos y errores que han provocado numerosas incidencias en la escolarización de los niños valencianos: había centros que no podían formalizar las matrículas, otros que no podían tener acceso a las vacantes que se ofertaban, otros que no podían entrar y cientos de opositores que no se podían presentar porque no aparecían en las listas". "Hemos vivido un caos sin precedentes", ha afirmado.

En este sentido, ha lamentado que en el proceso de escolarización que ha abierto la Conselleria, "el programa lingüístico que sale por defecto es el de valenciano, lo que demuestra los intereses de la Conselleria por intentar condicionar la escolarización de los menores en la Comunitat, cuando lo lógico -ha explicado- es que los padres elijan la opción sin insinuaciones, condicionantes ni sugerencias añadidas".

Finalmente, la portavoz de Educación del PPCV ha indicado que "Oltra solo ha podido sacar pecho con las medidas que llevan la firma del Gobierno central gracias a los 400 millones que han tenido que enviar a la , ha concluido.