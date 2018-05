El IACS participa en un proyecto europeo para involucrar a pacientes en el desarrollo de fármacos

20/05/2018 - 17:09

El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) forma parte del primer proyecto europeo en el que se estudiará la forma de involucrar a los pacientes en el desarrollo de medicamentos. Su participación permitirá ajustar mejor el desarrollo de los fármacos para atender problemas y molestias que reducen su calidad de vida.

ZARAGOZA, 20 (EUROPA PRESS)

El objetivo de este proyecto es desarrollar procesos y herramientas que faciliten la participación del paciente en tres puntos clave del desarrollo de fármacos: establecimiento de prioridades de investigación, diseño de ensayos clínicos y diálogos tempranos.

De esta forma, se busca integrar las necesidades, perspectivas y expectativas de todos los actores involucrados en este tema, así como establecer la manera de medir el impacto de la participación del paciente en esos tres puntos clave del desarrollo de nuevos medicamentos.

El proyecto, denominado 'Patients Active in Research and Dialogues for an Improved Generation of Medicines' (Paradigm), es la primera colaboración en Europa que pone al paciente en el centro de la estrategia de desarrollo e investigación de fármacos y medicamentos. En ella participan 34 entidades públicas y privadas de las cuales dos son españolas, el IACS y el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Paradigm hará público un conjunto de recomendaciones y herramientas que favorezcan y apoyen la participación de los pacientes en el proceso dentro de 30 meses. Estos resultados se trasladarán, entre otros, a los responsables de los sistemas sanitarios europeos, industria farmacéutica y asociaciones de pacientes.

Asimismo, el proyecto pretende además desarrollar una métrica consensuada con cientos de expertos europeos, entre los que se encuentran productores, reguladores, evaluadores y pacientes; e identificar y evaluar las prácticas de incorporación de pacientes ya implantadas.

INCORPORACIÓN DE PACIENTES

La presencia de Aragón en este proyecto es reflejo de los esfuerzos que se están llevando a cabo desde el IACS por incorporar a los pacientes en todos los procesos vinculados a la salud. Ejemplo de ello es la incorporación de pacientes y asociaciones en la elaboración de guías de práctica clínica o en la evaluación de tecnología sanitaria.

El Comité de Ética de la Investigación de Aragón (CEICA), cuya secretaría ostenta el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, también incorpora a pacientes entre sus evaluadores.