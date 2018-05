Román Rodríguez censura los "mensajes catastrofistas" sobre el gallego y cree que "le hacen un flaco favor" a la lengua

20/05/2018 - 17:45

El conselleiro de Cultura avanza una "dura" negociación con los sindicatos para pactar la recuperación de los salarios de los profesores

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 (EUROPA PRESS)

El conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, ha censurado los "mensajes catastrofistas" que rodean a la salud del gallego, ya que opina que "le hacen un flaco favor" a la lengua. "El gallego tiene una 'mala' salud de hierro", ha ironizado.

Así se ha expresado el titular de Cultura en una entrevista este domingo en Radio Nacional recogida por Europa Press, en la que Rodríguez ha defendido los "datos" que reflejan que el gallego goza "del máximo nivel de conocimiento, destreza y competencia" entre la población de su historia. "Nunca tantos gallegos supimos leer, escribir y hablar en gallego como hoy", ha apuntado.

"Llevamos tantos años por parte de algunos tratando de desprestigiar la situación del gallego que año a año se ve que quedan en franca evidencia. [...] Todos los años surgen mensajes catastrofistas que dicen que (el gallego) va a desaparecer cuando es al revés", ha indicado.

Así, frente a las denuncias de ciertos colectivos como A Mesa pola Normalización Lingüística que alertan de que el gallego es la única lengua cooficial del Estado que pierde hablantes, el conselleiro ha apuntado que la lengua gallega tiene "el mayor nivel de uso y de competencia" de las lenguas cooficiales de España.

En esta línea, ha remarcado que en Galicia "se habla en gallego con normalidad". "Lo habla quien quiere y cuando quiere, siempre en positivo", ha apostillado, para luego añadir que el trabajo de las Administraciones deben "garantizar el conocimiento" y "fomentar" el uso de una lengua, pero no "imponerlo".

"Hay que ganar hablantes de una manera positiva. Si estamos continuamente lanzando mensajes de que el gallego pierde hablantes, que no vale para nada, etcétera, etcétera... estamos yendo en la línea contraria", ha teorizado.

DECLARACIÓN DE LA RENTA

Cuestionado sobre si es partidario de que se incluya la opción de realizar la Declaración de la Renta, Román Rodríguez ha señalado que, a su juicio, es un asunto "sin trascendencia".

"No creo que ningún ciudadano al groso de la sociedad tenga una problemática sobre esto. Si se puede hacer, que se haga. Pero no si eso supone crear una problemática donde no la hay", ha zanjado.

PROFESORADO

El departamento de Educación que dirige Román Rodríguez abre ahora un período de negociación con los sindicatos para la recuperación de los salarios del profesorado gallego, que será abordada en una mesa sectorial prevista para esta semana.

Rodríguez considera que el objetivo es "encontrar un punto de encuentro" con las centrales para dotar de una "mejora salarial" a los funcionarios de la Educación que hicieron "un esfuerzo" en los años de la crisis.

De este modo, cree que las negociaciones serán "duras" y "tensas"; al tiempo ha tachado de "desproporcionada" la reclamación de partida que plantea la CIG --sindicato mayoritario entre el profesorado--, que reclama una subida lineal de 200 euros.

"El resto de sindicatos plantean un punto de partida más realista", ha comentado, para luego reclamar a las centrales "altura de miras y lealtad con el país" para alcanzar "un punto de encuentro".