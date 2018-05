La transformación digital será abordada en Atelec y Afme con una jornada

21/05/2018 - 12:49

Ifema, en colaboración con la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico, AFME, organiza una jornada sobre la Transformación Digital y los cambios que está provocando en este sector en Atelec y Afme.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La jornada forma parte de los actos previos a la 19 edición del Salón Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica, Matelec 2018, organizado por Ifema, que se desarrollará del 13 al 16 de noviembre próximos, en la Feria de Madrid, bajo el paraguas de ePower&Building con el lema 'Transforming the way we build a Green World'.

En el encuentro, podrá comprobarse como la digitalización industrial, el internet de las cosas y la conectividad son aspectos muy importantes para el sector y van ganando peso día a día, tanto a nivel de producto como de procesos de fabricación y organización.

En la jornada organizada por Matelec y Afme, Fernando Valdés Verelst, subdirector general de Digitalización de la Industria y Entornos Colaborativos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, informará de las iniciativas públicas relacionadas con la Industria Conectada y la Agenda Digital.

El encuentro será presentado por Francesc Acín, Presidente de AFME, y por Raúl Calleja, Director de MATELEC y de ePower&Building. Intervendrá también Noemí Sobrino, vicepresidenta de Retail y EcoBuilding de Schneider Electric, que analizará cómo está afectando la digitalización al sector y a los productos que se fabrican y comercializan.