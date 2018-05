Revilla insta a dirigentes de PP a hacer como él con sus libros: legalidad absoluta y pago a Hacienda"

21/05/2018 - 13:22

Achaca las críticas del PP por los ingresos de sus libros a que es "periodo preelectoral" y el PRC y él son "el enemigo a batir"

SANTANDER, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha asegurado que tiene la "conciencia tranquila" por los ingresos que ha obtenido por los libros ya que, a su juicio, "ganar dinero cuando es legal es algo aplaudible" y ha instado a los dirigentes del PP a que hagan como él: "legalidad absoluta y pago a Hacienda".

Así ha respondido este lunes, durante su asistencia a la festividad de la Virgen del Mar, a la críticas recibidas del PP después de que este fin de semana el líder del PRC haya hecho público, en un medio de comunicación regional, que, entre 2012 y 2017, ingresó por sus cuatro primeros libros 526.000 euros brutos, cantidad que, una vez pagadas las retenciones y a Hacienda, se quedó en 293.000 limpios.

Revilla, que ofreció estos datos tras ser instado a ello por el PP y por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha resaltado que "el 90 por ciento" de estos ingresos los ha obtenido durante la etapa en la que no era presidente.

Además, ha añadido que con dichos ingresos por los libros "no solo" gana él sino también Hacienda. "Entre lo que he pagado yo y lo que ha pagado la editorial y los libreros como millón y medio. No está mal", ha opinado Revilla, que, además, ha insistido que no tiene "nada que ocultar"

"Si quieren les puedo mandar hasta todos los informes médicos, mis análisis de sangre, mis operaciones, todo lo que quieran. Pueden entrar en mi casa y verla, todo. Mis declaraciones de la renta son públicas todas, año tras año, algo tendrán que decir", ha aseverado.

Y es que ha insistido en que "no comete una irregularidad jamás" y "paga a Hacienda hasta el último céntimo". "En los papeles de Bárcenas está don Mariano Rajoy con 373.000 euros en negro, y así todos los dirigentes de un partido imputado por corrupción", ha aseverado.

ACHACA LAS CRÍTICAS DEL PP A QUE ÉL ES "EL ENEMIGO A BATIR"

Revilla ha vinculado las acusaciones del PP a que es periodo "preelectoral" y a que él y su partido, el PRC, es el "enemigo a batir" porque "va a ganar las elecciones" pero les ha advertido que él es "muy duro de pelar".

"Si el ministro tiene que venir aquí a torear, después de ser ministro, a su tierra. Imaginaos, no gana. Pues la carrera política la tiene muy complicada. Entonces a quién tienes que meter el dedo en el ojo? Pues al Partido Regionalista y a su líder", ha dicho Revilla al ser cuestionado por los motivos de la insistencia del PP y del titular de Fomento, Íñigo de la Serna, con sus críticas a Revilla por su actividad editorial.

"SOY EL QUE MÁS HORAS METO DE TODOS LOS PRESIDENTES"

En respuesta a las acusaciones del PP contra él por, según los 'populares', haber "abandonado" sus tareas como presidente y tener su "prioridad", no en Cantabria sino en los libros, Revilla ha defendido que es "el que más horas mete de todos los presidentes que ha habido en la historia".

"No he cogido un día de vacaciones. Que vayan los sábados y los domingos a verme entrar allí, no cojo vacaciones. Bueno, eso es muy fácil saberlo cuándo se entra en el despacho, la gente que recibo al día. Incluso cuando voy a la televisión estoy trabajando para Cantabria aunque ellos no lo valoren", ha señalado.