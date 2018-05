Díaz Alperi afirma que no se dio cuenta de que debía declarar a Hacienda el aval sin contraprestación de un empresario

21/05/2018 - 13:21

El exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi (PP) ha declarado este luenes que el préstamo que le avaló el empresario Antonio Solana, en unas condiciones "inmejorables", según el fiscal, sin que se estipulara ningún tipo de intereses, ni garantía, para el pago de una multa de la Agencia Tributaria de 942.687 millón de euros, no tenía como contraprestación facilitarle los contactos que le podía proporcionar para que se introdujera en los negocios inmobiliarios y comerciales de la ciudad y ha añadido que no se dio cuenta de que tenía que declararlo a Hacienda.

ALICANTE, 21 (EUROPA PRESS)

Esta ha sido la respuesta dada por el exalcalde de Alicante en la segunda jornada del juicio en el que se le juzga junto a otros tres empresarios por fraude a Hacienda y cohecho en un juzgado penal de la ciudad.

El ministerio fiscal y la acusación particular, que ejerce la Abogacía del Estado en representación de la Agencia Tributaria, tratan de aclarar la operación de crédito de 942.687 euros, de apariencia "totalmente simulada", y que supuso un aumento en el patrimonio del exalcalde de 1.004.878 euros, por el que tendría que haber abonado 405.351 euros en concepto de IRPF y por el que solo declaró 113.250 euros. Luis Díaz Alperi ha admitido que no se dio cuenta de que tenía que haberlo declarado.

UN CATAMARÁN ENTRE AMIGOS

Respecto a la compra del catamarán en 2008 - Akra Uno -, a través de Andarx Business SL., el exalcalde reconoce que, pese a que Antonio Solana realiza la compra, según consta en un documento de la Caixa, --400.000 euros --, él pagó en metálico su parte al empresario alicantino, 250.000 euros. Díaz Alperi, que ha reconocido que no se acuerda de cómo le dio el dinero al empresario, ha justificado la relación contractual del uso del velero en la relación de amistad que ambos tenían.

"Funcionamos con el barco con una relación de amistad de muchos años, yo pagaba el mantenimiento del barco y él pagaba otros gastos", ha argumentado. El barco se vendió tras la Inspección de Hacienda. En 2010, Díaz Alperi facturó ingresos derivados de actividades profesionales, lo que supondría en total en ese año ingresos no declarados de 308.209 euros, y un fraude a Hacienda de 132.468 euros, a lo que el exalcalde ha contestado que eran "diáfanos y estaban declarados en la Hacienda Pública".

CUATRO AÑOS DE AMARRE GRATUITO

Luis Díaz Alperi ha reconocido que no era titular del amarre en la Marina Deportiva en donde atracó el catamarán. Admite que no pagó nada y que fue el gerente, Javier Palacios, quien le permitió durante cuatro años y dos meses atracar el barco gratis en un pantalán, sin denominación, además de que le facilitó los pases al recinto. "Javier Palacio me concedió el permiso, a expensas de que la Autoridad Portuaria o la Guardia Civil protestara", ha admitió. Ha negado, sin embargo, que utilizara agua o luz de la toma de las torretas del pantalán.