Catalunya es la tercera comunidad con más menores extranjeros tutelados

21/05/2018 - 13:24

Catalunya se ha convertido en la tercera comunidad con más menores extranjeros tutelados, al alcanzar los 805 niños en 2017, duplicando la cifra del año anterior, que era de 387, según un informe de la ONG Save the Children.

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

Según datos del Ministerio de Interior, Catalunya se sitúa en la tercera comunidad con más menores extranjeros tutelados con un 12,55%, solo por detrás de Andalucía (34,4%) y Melilla (14,3%), ha informado Save the Children este lunes en un comunicado.

Además, el número de personas que llegan por la ruta marítima a España ha crecido exponencialmente, siendo el tercer país europeo que más llegadas de migrantes por mar ha registrado.

Según el informe 'Los más solos', presentado por Save the Children, Marruecos es el principal país de origen de los niños migrantes tutelados en Catalunya, representando un 77,4%.

El resto provienen de África subsahariana (7,1%); un 4,9% del Magreb; mientras que un 4,1% tienen otras nacionalidades, y un 6,6% no consta la nacionalidad en el registro, según la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA).

Según el informe, las causas que empujan a los niños a dejar su casa son principalmente por la violencia y la pobreza, y al llegar se encuentran con obstáculos como no poder pagar los impuestos de Europa.

El director de Save the Children Catalunya, Antoni Pérez, ha asegurado que el problema es que cuando llegan "pasan de ser no acompañados a mal acompañados" ya que, a su juicio, no tienen una protección adecuada y se antepone su condición de extranjero a la de menor.

En este sentido, Pérez ha pedido un replanteamiento integral del modelo de acogida y de protección que se ofrece a los menores migrantes que llegan solos: "Es fundamental que las medidas desarrolladas fomenten la autonomía en lugar de obstaculizar su proceso de integración".

MEDIDAS URGENTES

Save the Children ha considerado urgente crear una comisión interautonómica sobre infancia migrante para mejorar la coordinación entre comunidades autónomas, y establecer estándares de calidad para garantizar las condiciones mínimas en los centros de protección.

También ha exigido implementar un protocolo especifico de traslado entre comunidades autónomas para evitar la saturación de los centros, y crear la figura del guardián, una persona independiente de la administración que los acompañe desde que llegan hasta que se emancipan.

La ONG ha lanzado este lunes una campaña, bajo el nombre 'Se buscan familias', para quien quiera recorra junto a Omar, un joven senegalés, el viaje que hizo cuando era menor de edad.