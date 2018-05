Relaciones laborales óptimas e imagen de marca, recetas de CCOO y UCLM para el sector agroalimentario de C-LM

21/05/2018 - 13:30

Los investigadores recomiendan a las administraciones luchar contra el fraude, tanto en etiquetado como en temas medioambientales

TOLEDO, 21 (EUROPA PRESS)

UCLM ha concluido que el sector agroalimentario de la región, que supone el 40% del Producto Interior Bruto de la región, precisa de una imagen de marca, extremo en el que el Gobierno regional trabaja. CCOO va más allá y reclama una "etiqueta de excelencia de empresas de Castilla-La Mancha", que certifique que las relaciones laborales "son óptimas".

Así ha quedado de manifiesto en la jornada 'El sector agroalimentario en Castilla-La Mancha: una visión estratégica' celebrada este lunes en Toledo en el que se ha presentado el informe 'Análisis de la Evolución de la Industria Agroalimentaria en Castilla-La Mancha' que el sindicato ha encargado a la universidad, y que analiza este sector entre los años 2012 y 2016.

A la puesta de largo de dicho estudio ha asistido el secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, que acompañado del secretario general de la Federación estatal de Industria de CCOO, Agustín Martín, y de la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha reclamado la creación de una "etiqueta de excelencia de empresas de Castilla-La Mancha", que hable de que las relaciones laborales "son óptimas".

"Mucho se ha hablado de los falsos autónomos, de empresas de servicios, de descentralización productiva y con ello de las inferiores condiciones laborales de los trabajadores. Queremos demostrar que el sector tiene mucho futuro y éste pasa por la complicidad de empresarios y trabajadores", ha insistido de la Rosa, que ha puesto el foco en la importancia de este sector en la economía de la región, que aglutina a 2.300 empresas y más de 24.000 trabajadores.

"La realidad que viven muchos trabajadores en este sector no puede empañar el flamante futuro y presente que tiene que tener lo agroalimentario. En nuestro aporte queremos dejar claro que por encima de lo que se hace mal, está lo que se hace bien y que está haciendo que la industria tenga un aporte importante. Pero la administración y las empresas no pueden cerrar los ojos a una realidad que empieza a ser preocupante como la del sector de cárnicas", ha alertado.

En términos parecidos se ha pronunciado el secretario general de la Federación Estatal de Industria de CCOO que, en declaraciones a los medios, también ha coincidido en que el sector del campo Castilla-La Mancha ha de ser un motor de crecimiento y crecimientos social y territorial para Castilla-La Mancha.

"Para eso hay que evitar los atajos, como el de los falsos autónomos, que hemos denunciado, a fin de eliminar esa precarización de las condiciones de trabajo. Queremos un sector potente pero con empleo estable y digno", ha dicho Martín, que también ha incidido en la necesidad de una economía circular, en consonancia con el medio ambiente, porque un sector que genera sobredimesionamiento de los recursos sería "un suicidio".

LEY DE ECONOMÍA CIRCULAR

En este punto, ha recogido el guante la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que, tras coincidir con el responsable federal de CCOO en que toda la actividad económica que se genera ha de ser cíclica y sostenible, ha recordado que el Ejecutivo regional trabaja en la redacción de la primera ley de Economía Circular, que verá la luz este año.

Franco ha dicho que en esa ley, que va a garantizar toda la responsabilidad de una economía que ha de ser fuerte y pujante, el sector agroalimentario es estratégico. "Castilla-La Mancha es la gran despensa de Europa y solo nos queda convertir eso en valor, en que eso revierta en crecimiento de la industria y en los trabajadores que forman parte de ella".

Dicho esto, la consejera se ha referido a dos de las conclusiones que aporta dicho informe de la UCLM y que incide en la necesidad de fomentar la internalización y vincular gastronomía y el turismo, a fin de fortalecer la potencia de marca y comercialización.

En otro orden de cosas, la responsable de Empresas y Empleo ha asegurado que el Gobierno regional trabaja con la Inspección de Trabajo en todos los ámbitos relacionados con la denuncia de la falsos autónomos, algo que a su entender "debe ser anecdótico". "Hemos de centrarnos en que si lo hacemos bien, entre todos, podremos ser ejemplo a nivel mundial de una gran industria agroalimentaria", ha reiterado.

Preguntada sobre esa marca de calidad que reclama CCOO, y después de que el director general de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas, Gregorio Jaime Rodríguez, haya afirmado que "hay algo en ciernes", Franco ha avanzado que en su departamento trabaja en la elaboración de un marchamo identificativo 'Made in Castilla-La Mancha' para diferenciar productos que se venden como productos originarios de Europa de los que no son elaborados en Europa. "Pero eso no tiene nada que ver con la marca de calidad que se impulsa desde Agricultura", ha concluido.

LAS RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO

De su lado, Francisco J. Saez, profesor de la Facultad de Económicas de Albacete que ha elaborado junto a otros tres en la elaboración de dicho informe, ha explicado que el objetivo del mismo es plasmar la situación real del sector en la región y establecer recomendaciones tanto a empresas como a administraciones públicas.

Tras precisar que la precariedad laboral en el sector no ha sido objeto de este estudio, pues solo se ha centrado en el crecimiento que ha registrado entre el 2012 al 2016, ha indicado que sector agroalimentario castellano-manchego presenta dos polos: uno el de las micropymes --cerca del 80 por ciento-- que compiten con grandes multinacionales, pues de las 20 grandes empresas de las región, 12 pertenecen a este sector.

De ahí que las recomendaciones formuladas a las administraciones públicas para mejorar la competitividad de las empresas pasen por luchar contra el fraude --tanto en etiquetado como en temas medioambientales-- como por fomentar la internalización y la I+D+i.

Mientras, ha añadido Sáez, aconsejan a las empresas apostar por la innovación sobre todo medioambiental, fomentando la economía circular, a fin de pasar del tradicional modelo lineal de --extraer, transformar consumir y desechar-- a la economía circular basada en el reciclaje y rediseño. Considera también los investigadores redactores de este estudio que es preciso fomentar internalización, con una clara apuesta por la imagen de marca.

"Las grandes empresas agroalimentarias tienen imagen de marca pero no las micropymes. Esto implica costes y tiempo, pero el uso de redes sociales permitirá desarrollar imagen de marca de manera más sencilla, apoyándose también en las denominaciones de origen y en las indicaciones geográficas protegidas", ha concluido el profesor de la UCLM.