Cataluña. el psoe llama a la "unidad" para combatir el "supremacismo" de torra

21/05/2018 - 13:07

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, apeló este lunes a la "unidad" de todas las fuerzas políticas para "defender el orden constitucional" ante el "supremacismo" que representa el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, al tiempo que da por hecho una ampliacion de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"Lo que no vamos a permitir es que esta situación de inestabilidad se perpetúe en el tiempo, y si esto se perpetúa en el tiempo el Estado de Derecho actuará" y "todos los escenarios están encima de la mesa".

Así lo trasladó en la rueda de prensa que ofreció en la sede federal del PSOE para dar cuenta de la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, en la que sólo hablaron de la situación de Cataluña, pese a que hoy se cumple un año de la victoria de Sánchez en las primarias del partido que le volvió a situar al frente del PSOE.

Sánchez remarcó que "Torra no es más que un racista al frente de la Generalitat de Cataluña", y agregó que los independentistas "no nos van a quebrar" en la defensa del Estado de Derecho y, por eso, reclamó la "unidad de las distintas fuerzas parlamentarias y políticas que defendemos el orden constitucional". "Ante el no gobierno, el Estado garantiza la gobernabilidad", dijo.

Además, la Comisión Ejecutiva del PSOE aprobó este lunes una declaración política en la que invita "al resto de fuerzas políticas democráticas a sumarse al combate contra el supremacismo, el resentimiento y la xenofobia, contra los delitos de odio que sólo generan enfrentamiento y violencia, y a trabajar por la convivencia, la concordia y el respeto mutuo".

En otro párrafo, esta declaración, titulada 'A favor de la igual dignidad, contra la xenofobia y el supremacismo', se dice que "si todos nos tomáramos en serio" los valores "fundamentales e imprescindibles para vivir en paz y en libertad, el señor Torra estaría inhabilitado políticamente para presidir una honorable institución como la Generalitat de Cataluña".

