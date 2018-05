Solo dos de cada diez estudiantes de etnia gitana de la Región de Murcia terminan la ESO con éxito

21/05/2018 - 13:45

La Comunidad crea un grupo de trabajo para detectar y poner solución a los problemas de las personas de etnia gitana

MURCIA, 21 (EUROPA PRESS)

Solo dos de cada diez alumnos de etnia gitana en la Región de Murcia termina "con éxito" sus estudios de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), según ha hecho saber el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, quien ha anunciado la puesta en marcha de un grupo de trabajo multidisciplinar para detectar y poner solución a los problemas que tienen las personas de esta etnia.

La puesta en marcha de este grupo de trabajo multidisciplinar, integrado por cinco consejerías del Ejecutivo, responde al compromiso que López Miras asumió con el director de la Fundación Secretariado Gitano, Jesús Salmerón, en la reunión mantenida el pasado mes de abril en el Palacio de San Esteban.

Así lo ha hecho saber López Miras este lunes acompañado por Salmerón y por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, en un contacto de comunicación tras visitar la sede de la Fundación Secretariado Gitano, donde ha firmado la adhesión de la Comunidad a la campaña 'Partir de cero' para sensibilizar contra la discriminación.

López Miras ha señalado que el motivo de su visita a la Fundación Secretariado Gitano es que se comprometió hace algunas semanas con Salmerón. "Soy un presidente de hechos y, por eso, estoy aquí: para cumplir mi palabra, igual que voy a cumplir todas las palabras que durante este año y el que viene voy a ir dando al millón y medio de murcianos", ha remarcado.

De la misma forma, ha justificado su visita porque él solo entiende "una manera de gobernar", que es "para las personas y con las personas". Uno de sus principales objetivos como presidente es que la Región "sea una tierra de libertad y de igualdad de oportunidades, en la que todos tengan las mismas oportunidades".

"Por desgracia, hoy no todos tienen las mismas oportunidades y tenemos que trabajar en que no haya discriminación por razón de etnia, por razón de religión, de sexo, por razones culturales o económicas", según López Miras, quien ha recordado que en la Región de Murcia hay en torno a 30.000 gitanos que tienen las cosas "un poco más difíciles" que el resto de murcianos.

"De algún modo y, en determinadas circunstancias de su vida, estas personas sufren discriminaciones", tal y como ha lamentado el presidente de la Comunidad, quien ha remarcado que el Gobierno regional ya destina cada año 250.000 euros para programas de inserción laboral y para ayudas a familias. No obstante, ha advertido que "no nos conformamos con esto y tenemos que avanzar mucho más".

López Miras ha aprovechado su visita para adherirse a la campaña 'Partir de cero' que pone en marcha la Fundación, para que el resto de murcianos "sean conscientes de las dificultades y de las discriminaciones que sufren muchas personas de etnia gitana".

GRUPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINAR

En este contexto, el presidente del Gobierno regional ha anunciado la constitución del grupo de trabajo multidisciplinar "integrado por representantes de cinco consejerías para analizar cuáles son los principales problemas que se puede encontrar este colectivo en la Región, sobre todo en lo referente a vivienda, sanidad, familia, empleo y educación".

"Ya se ha puesto en marcha ese grupo multidisciplinar con cinco consejerías en la que se van a analizar los posibles problemas y, sobre todo, cuáles son las soluciones que desde la Administración regional se les van a dar", según López Miras, quien ha asegurado que el Ejecutivo va a trabajar "en una sola dirección, que es la misma que persigue la campaña de 'Partir de cero': que todas las murcianas y murcianos sean iguales y tengan las mismas oportunidades".

Entre otras cosas, López Miras ha ratificado su compromiso por que "la mayor parte de los gitanos puedan terminar la Educación Secundaria Obligatoria con éxito", lo que constituye un aspecto "importantísimo para garantizar la igualdad de oportunidades y evitar la discriminación". Y es que, en la actualidad, sólo dos de cada diez alumnos de etnia gitana termina la ESO "con éxito", y cree que "tenemos que dar un paso más".

"UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA"

En este sentido, Salmerón ha agradecido a López Miras la creación de este grupo de trabajo multidisciplinar, lo que constituye "una satisfacción enorme" y cree que es una "oportunidad histórica para la comunidad gitana". Y es que, añade, "las cosas no van a cambiar por generación espontánea; si queremos cambiarlas tenemos que ser conscientes de la realidad y poner medidas, actuaciones, marcar unos objetivos, hacer seguimiento, valorarlo y dotar los programas que hagamos, porque si no, no llegaremos a ningún sitio".

Salmerón ha la recordado que la Fundación Secretariado Gitano "desarrolla programas que ayudan a las personas que así lo desean a buscar empleo, formarse y mejorar esas oportunidades que, a veces, son complicadas porque no hay titulaciones ni formaciones".

En otras ocasiones, lamenta que las personas gitanas "arrastran esos prejuicios y estereotipos que, a veces, conducen a situaciones de discriminación y de no aceptación de una persona gitana a pesar de que tenga experiencia y formación".

En su opinión, hay una "línea clara" que tiene que ver con el empleo y la educación. "Si no se completa la educación y si no hay unos niveles mínimos, dificultan no sólo el bagaje cultural de cualquier persona, sino también el acceso al empleo y a cualquier otro recurso", ha aseverado.

Para la Fundación, el empleo y la educación son dos elementos "clave" que, junto a la vivienda y la salud, "conformarían la mejora de las condiciones de vida de la comunidad gitana". Como eje transversal, la Fundación atiende mucho la situación de los jóvenes y de las mujeres, en particular.

Ha insistido en la igualdad de trato, que "muchas veces trunca muchas expectativas y trunca muchas posibilidades de muchas personas que, a veces, tiran la toalla cuando han sufridos dos o tres situaciones de rechazo".

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

La Comunidad colabora con la Fundación Secretariado Gitano en otras muchas acciones, como la campaña 'Tizas de colores' y el programa de atención integral para evitar la exclusión. En total, destina 250.000 euros a los programas de inclusión laboral para personas de etnia gitana y ayudas a las familias.

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) es una entidad social intercultural sin ánimo de lucro que presta servicios para el desarrollo de la comunidad gitana en España y en el ámbito europeo. Su actividad comenzó en los años 60 y se constituyó jurídicamente en 1982.

La misión de la Fundación Secretariado Gitano es la promoción integral de la comunidad gitana desde la atención a la diversidad cultural. Está presente en 14 comunidades. En la Región tiene implantación en los municipios de Murcia, Lorca, San Javier, San Pedro del Pinatar, Puerto Lumbreras, Calasparra y Cieza.