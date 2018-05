Alcalá de Guadaíra comienza con el montaje de casetas y preparativos para la feria

21/05/2018 - 13:41

El municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra ha comenzado el montaje de las casetas y de la gran portada para la feria, que tendrá lugar del 31 de mayo al 3 de junio. Para ello, técnicos municipales y caseteros se afanan por ver cumplidos los tiempos y todo esté a punto para la celebración de esta edición 2018 en el recinto de San Juan.

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, ha comprobado en su visita al real, junto a los técnicos municipales, el transcurso del montaje de las casetas y la puesta a punto de todo el recinto, desde la limpieza, puntos de luz, de agua, vigilancia expresa de San Juan, que este próximo fin de semana comienza al objeto de vivir de "una forma especial" los días de preferia.

La regidora, que ha estado acompañada del delegado de Fiestas Mayores, Enrique Pavón, ha solicitado la colaboración de los caseteros acorde a las ordenanzas locales, principalmente "por una mayor seguridad de todos y por el lucimiento de una de las fiestas grandes de la ciudad".

Durante los días de montaje los vehículos podrán acceder al recinto, previa autorización para la carga y descarga, vigilándose que no se estacionen permanentemente en el interior para no obstaculizar el paso de otros caseteros. Igualmente, ha puntualizado que se respete el horario de cierre, ya que a las 21,00 horas no se podrá acceder al recinto.

El departamento municipal de inspección es el encargado de velar en todo momento por el correcto desarrollo del montaje y que se cumpla la normativa; así también la Policía Local con una supervisión de la zona y los voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja que dispondrán de un dispositivo preventivo.

Tras el montaje, los caseteros vivirán su tradicional preferia que incluye actos significativos entre ellos la celebración del pregón de Feria, este año previsto para el sábado 26 de mayo.