El Plan Económico de Foro propone control del gasto y subidas de tarifas en Emulsa y PDM

21/05/2018 - 13:46

La concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Gijón, Ana Braña, ha avanzado este lunes que la propuesta del Gobierno local del Plan Económico y Financiero contempla una subida de las obligaciones reconocidas -gasto real-- de un millón de euros en este año respecto de 2017 y de cinco millones en 2019 respecto al presente ejercicio, así como subidas de tasas y precios públicos en Emulsa del 5 por ciento y del 4,7 por ciento en el Patronato Deportivo Municipal y el no uso de 4,2 millones de euros del remanente.

GIJÓN, 21 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Braña, en rueda de prensa en el Consistorio, después de la reunión mantenida con los grupos para darles a conocer el Plan, que recoge previsiones para 2018 y 2019. La reunión, asimismo, continuará el próximo miércoles, de cara a abrir la negociación con la oposición y llevarlo al Pleno.

Entre otras cosas, ha indicado que, con los aumentos previstos, las obligaciones reconocidas para 2018 serían de 2010 millones y en 2019 de casi 215. Según Braña, con este Plan se va a podercumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y los límites de endeudamiento. Sobre esto último, ha recalcado que el Ayuntamiento lideró una reducción global de la deuda en estos años de Gobierno de Foro. A su juicio, además, este Plan, del que ya se ha informado al Principado, permitirá a la nueva Corporación elaborar su presupuesto "sin ninguna sujeción" al mismo.

Ha apuntado, en este sentido, que se cumplirá con el convenio colectivo y la mejora de la retribución, con lo que se garantizan los derechos a los empleados municipales. También para 2019 se recoge una partida de 725.000 euros por si se aprueba la jubilación anticipada de los policías locales.

Por otro lado, se mantienen en 2018 las transferencias a organismos y empresas municipales, convenios y convocatorias de concurrencia competitiva, excepto una aportación superior de 190.000 euros para Apta.

En 2019, en cambio, están contempladas subidas en todas, con una diferencia en empresas y organismos de 2018 a 2019 de 3,4 millones de euros. También se recogen algunos aumentos en ayudas como es el caso de los clubes Hostelcur y Mavi. En 2018, además, figuran los 75.000 euros adicionales para la Semana Negra, condicionados al plan de viabilidad económica, una cantidad que no aparece en 2019.

Respecto a las inversiones, se recogen todas las que son objeto de modificación presupuestaria llevadas a Pleno, por lo que las no aprobadas se volverán a llevar a Pleno. En concreto, están estimados 14,5 millones de euros de gasto real y se incluye los 4,5 millones de euros de remanente para inversiones financieramente sostenibles, aunque quedan sin uso los 4,2 millones de euros para libre disposición.

Braña, asimismo, ha remarcado que se aseguran las obras comprometidas en barrios degradados y las aportaciones a las que está comprometido el Ayuntamiento con la Zona de Actividades Logísticas e Industriales del Principado de Asturias (Zalia) y el Plan de Vías. Además, a requerimiento del Principado, está previsto una ayuda a LABoral Centro de Arte y Creación Industrial de 315.863 euros, para 2017 y 2018, y de 172.402 euros en 2019.

Respecto a los ingresos, ha señalado que las subidas previstas en Emulsa supondrán un incremento de 196.000 y 588.000 euros para 2018 y 2019, respectivamente, y en el caso del PDM de 50.000 y 150.000 euros.

Por otro lado, ha apuntado que hay una estimación de baja en la recaudación de la plusvalía pendiente de la ley nueva, por lo que de 17 millones de euros en 2017 se bajaría a 13 millones en 2018 (-25 %) y a 12 millones en 2019 (-30 %).

RENTA SOCIAL

Referente a la Renta Social, ha indicado que en 2018 está contemplada una convocatoria para 2018 de 1,6 millones de euros, y se estudiará una segunda pero ya con cargo al presupuesto de 2019. Eso sí, ha recalcado que esta primera convocatoria está sujeta a la aprobación de la modificación presupuestaria que no salió adelante en el pasado Pleno. Además, ha señalado que se prevé en la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS) 15 millones de euros para 2019 (+1.871.000 euros más que en 2018).

La concejala del PSOE Marina Pineda, por su parte, ha tildado del documento del Plan Económico de "decepcionante e incompleto", al estar planteado para dos años y no cinco como se acordó en el Pleno. Algo similar ocurre con las inversiones, que solo se plantea hasta 2019.

"Es un auténtico plan de recorte", se ha quejado. A este respecto, ha incidido en que existe un recorte en el personal municipal , ya que se va a ir cesando a personal de refuerzo durante este año y 2019, sin que se prevea la cobertura de estos puestos. Esto, a su juicio, repercutirá en los servicios a la ciudadanía.

A esto ha unido que al PSOE le preocupa el descenso en las ayudas a fachadas, que es de los más solicitados por los gijoneses, y más ahora que es obligado el superar la llamada ITV de edificios. Según la concejala, no se prevé ni un solo euro más para ayudas a fachadas, lo que desoye también un acuerdo plenario. En impuestos, salvo pequeños ajustes, ha remarcado que Foro no piensa a hacer "absolutamente nada", con lo que no va a actuar.

El portavoz del Grupo Municipal de Xixón Sí Puede, ha lamentado que solo se contemplen subidas en Emulsa y PDM, con los que no están de acuerdo inicialmente, y no se toquen otros ingresos como el IBI para grandes superficies. Tampoco está conforme con la disminución de la partida para planes de empleo ni con la bajada prevista en gasto social, de 2,5 millones en 2018 y en 2019 de 1,1. No le queda claro, ha recalcado, cómo quedará la Renta Social, y ha echado en falta las inversiones a más largo plazo.

"CHANTAJE" DE XSP

El portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Gijón, Pablo González, ha adelantado que tal como está presentado no lo va a aprobar. Ha criticado que la previsión sea a dos años, cuando hay un acuerdo plenario que obliga a que sea a cinco y que entre las medidas no encuentran ninguna apuesta por clase media gijonesa. Para él, todas son tendentes a seguir haciendo lo mismo pero con menos recursos y obedecen, a su juicio, al "chantaje" de XsP.

Ha criticado, además, que el Plan confirma que los gastos fijos municipales se van a personal y que, aunque se hacen ajustes en la FMSS en este año, se compensa en 2019, por lo que cree que solamente se disimula en 2018. "No hay ajuste estructural", ha lamentado. También ha remarcado que, en inversiones, principales proyectos como barrios degradados, se frenan "en seco", al tiempo que ha augurado que muchos gijoneses tardarán años en cobrar ayudas a fachadas. Además, cree que la estimación sobre la plusvalía hace que el documento sea "papel mojado", para "salvar la papeleta" un año, al ser 2019 año electoral. Para él, se ha perdido una oportunidad de oro para hacer una reforma en profundidad de la Administración.

Por parte de IU, la concejala Ana Castaño ha criticado una rebaja "sustancial" en la Renta Social que no permite garantizar una continuidad en el tiempo para los beneficiarios que ya la tienen concedida, al menos con la misma cantidad. "Va a ser mucho más dinero", hay una rebaja sustancial . Este año, además, habrá 550.000 euros a ayudas energéticas y las incluyen en Renta Social, cuando antes iba por separado.

Castaño, asimismo, cree que es "el testamento de un Gobierno que se sitúa en la pista de salida", Ha remarcado, además, que Foro es un Gobierno que "agoniza" y arrastra con él a la ciudad, al tiempo que lamenta respecto a los ingresos "más de lo mismo".

Por parte de Ciudadanos, han echado en falta una mayor información sobre los compromisos económicos adquiridos por el Equipo de Gobierno y que vayan a transcender el período de dos años que se contempla en el Plan. "Para nosotros tan importante es saber cuánto se va a gastar como cómo se piensa hacerlo", ha recalcado, a lo que ha insistido en reformular la Renta Social.