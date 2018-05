Navarra participa en el proyecto europeo de innovación CRISS para la mejora y certificación de la competencia digital

21/05/2018 - 13:45

El departamento de Educación del Gobierno de Navarra participará en el proyecto CRISS (Certificatión of digital competences in Primary and Secondary Schools) durante el curso 18-19, junto con Halsingland Education Association (Suecia), Regional Directorate of Primary and Secondary Education of Crete (Grecia), Escola Pia de Catalunya, Croatian Academic and Research Network CARNet (Croacia), la Junta de Andalucía, La Fondazione Centro Studi Villa Montesca (Italia) y el Inspectoratul Scolar Juedetean Arad (Rumanía).

Los centros públicos interesados en participar tendrán que ponerse en contacto con el departamento desde el 23 de mayo hasta el 11 de junio. Por su parte, el departamento seleccionará 10 centros de Secundaria, 30 profesores y 500 alumnos para el pilotaje presencial del proyecto que durará de septiembre a junio.

El Gobierno foral ha señalado que CRISS es una buena oportunidad para participar en un proyecto de innovación europeo, dentro del programa Horizon2020, que ofrece "un marco de referencia de la competencia digital del alumnado, escenarios de aprendizaje para su desarrollo, una plataforma online y un sistema de analítica de los datos en los que se priorizan las metodologías activas y el trabajo por competencias". Para ello, se propone integrar la tecnología como herramienta que enriquece y mejora los procesos de enseñanza.

Cada alumno, ha explicado, creará su portfolio digital con los trabajos que tendrá que realizar durante el proyecto en el que se trabajarán 5 áreas: ciudadanía digital, comunicación y colaboración digital, búsqueda y gestión de información digital, creación de contenido digital y resolución de problemas digitales. De ese modo se pretende que el alumnado aprenda a proteger su identidad digital, tome conciencia de los usos de la tecnología que pueda afectar al comportamiento y al bienestar dentro y fuera del aula, derechos autor y licencias de uso del material que hay en la red, así como programación, entre otros.

Los centros seleccionados para el pilotaje presencial contarán con la asistencia de un docente formador/facilitador que les instruirá en el uso de la plataforma, en la selección de escenarios de aprendizaje y les facilitará la edición de los mismos para adecuarlos a las necesidades de cada docente y grupo de alumnos. Por su parte, el centro interesado en pilotar el proyecto CRISS no tendrá que hacerlo con la totalidad del profesorado de 4º ESO ya que será necesario contar con un mínimo de 3 docentes para cubrir todas las áreas y subcompetencias necesarias para certificar la competencia digital del alumnado al final del curso escolar.

El Ejecutivo ha expuesto que la implicación de los centros educativos y del profesorado es imprescindible para que el proyecto tenga éxito y servirá como primer paso para un posterior trabajo y desarrollo más sistemático de la competencia digital en Educación Secundaria y su correspondiente evaluación, gracias al marco de referencia desarrollado por la Universitat Oberta de Catalunya, primer y único marco para el desarrollo de la competencia digital del alumnado basado en el DigComp y en otros marcos de referencia europeos dirigidos a la ciudadanía en general o al profesorado.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Los centros interesados en participar en el proyecto CRISS que se pondrá en marcha el curso escolar 2018/2019 tendrán que ponerse en contacto con el Departamento a través de las direcciones de correo royectoste@educación.navarra es o integratic@educación.navarra.es, desde el 23 de mayo hasta el 11 de junio, ambos incluídos.

El Servicio de Tecnologías Educativas y Sistemas de Información del Departamento, responsable de la selección de los 10 centros piloto, tendrá en cuenta la disponibilidad del mayor número de docentes interesados en pilotar el proyecto, número de escolares participantes, así como la experiencia previa en la integración de la tecnología.

Asimismo, el departamento de Educación suscribirá un acuerdo de colaboración en el que se especificarán los compromisos a cumplir por ambas partes. Así, el departamento acompañará y facilitará al centro el trabajo de pilotaje, dotará con un carro de Chromebooks por cada dos grupos de 4º ESO participantes y gestionará el viaje de formación a Italia del docente responsable del proyecto, además de asegurar la buena conectividad del centro y ofrecer los escenarios de aprendizaje en tres idiomas: inglés, castellano y euskera, ha concluido el Gobierno.