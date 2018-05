Tudanca no ve otra posibilidad que la liberalización de la AP-1 y pide que se agilice el traspaso del tráfico pesado

21/05/2018 - 14:09

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha señalado este lunes que no contempla otra posibilidad que la liberalización de la autopista de peaje AP-1 en diciembre de este año y ha pedido al Gobierno central y a la Junta de Castilla y León que agilicen los trámites para que el traspaso del tráfico pesado desde la N-1 sea una realidad.

BURGOS, 21 (EUROPA PRESS)

Tudanca, quien ha participado en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro en las Fiestas de San Juan del Monte, ha insistido en que "nadie entiende" cómo se tarda tanto en hacer efectivo dicho traspaso y ha remarcado que, a este paso, no hará falta su aplicación porque habrá expirado el convenio con la concesionaria.

"Los burgaleses no vamos a permitir otro escenario que no sea ese", ha aseverado Tudanca, antes de añadir que cualquier otra posibilidad "sería una traición de tal calibre por parte del Partido Popular", que no la contempla y de reiterar que "Burgos y Miranda de Ebro ya han pagado bastante y durante muchos años".

Por otro lado, Luis Tudanca se ha referido al plan de reindustrialización del entorno de la central nuclear de Santa María de Garoña al señalar que no hay avance al respecto porque en los presupuestos no se ha contemplado ningún tipo de inversión para esta zona y ha insistido en que sólo se conseguirá algo si se vota a favor de la enmienda que el PSOE ha presentado en este sentido.

El líder socialista ha remarcado que "no hay cosa que castigue más a la política que la hipocresía y el cinismo" y ha recordado las diferentes promesas realizadas por el PP en este sentido, sin que se hayan traducido en compromisos reales.

"Como esperemos más, no habrá gente a la que ofrecer ese plan", ha puntualizado.

Finalmente, y al estar en Miranda de Ebro, ha destacado la importancia de que la Alta Velocidad conecte Burgos con el País Vasco y que lo haga con parada en este municipio de la provincia.