Macías, del CGPJ, señala que con la propuesta de Torra es "muy difícil" formar un gobierno "de verdad"

21/05/2018 - 14:07

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José Macías Castaño, ha señalado este lunes que con la propuesta que ha hecho el presidente de la Generalitat, Quim Torra, es "muy difícil" formar un gobierno "de verdad", por lo que considera que el artículo 155 tendrá que estar vigente hasta que se apueste por una propuesta "más viable".

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 21 (EUROPA PRESS)

Macías, que es catalán, fue director General de Asuntos Contenciosos de la Generalitat de Cataluña entre 2002 y 2003, y actualmente es vocal del CGPJ, cuestión por la que este lunes ha presidido la inauguración de un foro en el que se han dado cita los 17 presidentes de las salas de lo Contencioso Administrativo de los tribunales superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional en Las Palmas de Gran Canaria.

Así al ser cuestionado por la situación en la que se encuentra Cataluña y el artículo 155 de la Constitución, el vocal del CGPJ ha admitido que "el artículo 155 está en la situación complicada que ha quedado" tras la propuesta de gobierno realizada por Torra que, añadió, "no parece que sea una propuesta muy acertada en lo viable", de ahí que teme que éste "tendrá que estar en vigencia hasta que se haga una propuesta más viable".

"No voy a calificarla --la propuesta de Torra--, no voy a entrar en si es razonable o no, sino sencillamente viable. Con dos consellers en prisión y dos más fugados o huidos, es muy difícil formar un gobierno de verdad", apostilló en declaraciones a los medios.

Así, en relación a la legitimización que tiene el Estado para mantener el artículo 155, Macías subrayó que tiene la que "le da la propia Constitución, el propio artículo 155, que está en la Constitución, y que no es ningún precepto insólito en Europa", recordando que "está copiado de un precepto equivalente de la Ley fundamental de la Constitución alemana".

Además, agregó que le da la legitimización que le aporta el que "el Senado haya autorizado su aplicación y le da la legitimización de que se mantengan en las circunstancias que no son muy diferentes de las que había en el momento en el que se adoptó". Por ello, consideró "perfectamente legítimo" el que el Gobierno decida continuar con la autorización que le dio el Senado.

LA CONSTITUCIÓN

Por otro lado, al ser cuestionado por el hecho de que Torra no jurara la Constitución en su toma de posesión, Macías puntualizó que "toda autoridad en este país deriva a la legimitidad de su autoridad de la Constitución, no la deriva de ningún otro sitio", de ahí que consideró que "sería bueno que, en todo caso, se hiciera una mención explícita a ese acatamiento para que no hubiera la menor duda" al respecto.

Añadió que, "quizás porque no ha habido, seguramente en términos históricos, un planteamiento de que pudieran producirse acontecimientos" como los actuales, pues las menciones que tiene la norma "son un tanto imprecisas", ya que apuntó que si bien están "muy claras" en la ley del Régimen Electoral General cuando se trata de cargos representativos, no siendo un cargo representativo el análisis jurídico que se debe hacer es "más complejo".

En relación con ello, recordó que este tema tiene sus 'inicios' en una sentencia "muy antigua" del Tribunal Constitucional (TC), de finales de los años 80 o principios de los 90, cuando diputados de algunas fuerzas políticas "empezaron a tomar posesión con juramento del tipo por imperativo legal, que parecía que anticipaba una especie de reserva mental al cumplimiento de la Constitución".

En cuanto a este tipo de tomas de posesión, el TC dictó unas sentencias que "admitían esas fórmulas siempre que hubiera un acatamiento de la Constitución y que se expresara los motivos resultaba algo indiferente, según la doctrina Constitucional, y de entonces hasta aquí ha generado problema".

Por ello, consideró que si el TC hubiera anticipado hasta qué punto su doctrina se iba a disipar "para hacer irreconocibles los juramentos de acatamiento de la Constitución, pues quizás hubiera dicho otra cosa", es por lo que cree que "ha llegado el punto en el que sería muy conveniente" que sobre este tema hubiera una "clarificación legal muy muy explícita, que quedara claro a un responsable público que deriva su legitimación de la Constitución, que tiene que acatarla en todo caso, y que si no está dispuesto a acatarla quizás no tenga que ser responsable público".

Finalmente, Macías subrayó que la solución de Cataluña "no es judicial, judicial será el dar respuesta a las violaciones de la ley que se vayan produciendo y se seguirá dando respuesta siempre, y en todo caso, por parte del Poder Judicial". En este sentido, afirmó que la solución "será política y cuando quienes tienen la responsabilidad de llegar a soluciones políticas, pues sean capaces de encontrar un terreno de encuentro", algo para lo que se deben "dar facilidades y, de momento, parece que no se están dando".