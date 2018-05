Díaz (Podemos) dice que se sobrepasa "cualquier límite ético" al hablar de la vida personal de Iglesias y Montero

21/05/2018 - 14:11

La portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos de las Cortes de Aragón, Maru Díaz, ha afirmado que se está "sobrepasando cualquier límite ético" al hablar de la vida personal del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la portavoz de la formación morada en el Congreso, Irene Montero, en alusión a la polémica por la compra de un chalé en la Sierra de Madrid. "Esto hace mucho daño a la democracia", ha enfatizado.

ZARAGOZA, 21 (EUROPA PRESS)

A la portavoz de Podemos le parece "fuera de lugar" que se hayan publicado dos ecografías de los hijos de Iglesias y Montero, y la dirección postal de la nueva vivienda.

"Estamos llegando a un límite bastante lamentable hablando de la vida personal de dos compañeros", ha considerado Díaz en declaraciones a los medios de comunicación, indicando que "nunca se había entrado en la vida de un político a este nivel".

"Nunca deberíamos llegar a este límite", ha continuado la portavoz, al tiempo que ha aseverado que "hay que respetar la vida privada de la gente". "No veo a nadie preguntando por el millón de euros que le ha costado la casa a Albert Rivera", ha agregado.

Por este motivo, a Díaz le resulta "llamativo" que "si el resto de políticos no pasan por este tamiz tengamos que pasar los políticos de Podemos". Ha dicho que "si empezamos a meternos en la vida de los políticos, lo que me parece cuestionable, tendríamos que hacerlo con la de todos y no solamente con algunos".

Maru Díaz entiende que se consulte a los inscritos pero le parece "surrealista", ya que "no tendríamos que plantear una consulta para intentar frenar que se metan en la vida de la gente".

Respecto a las críticas que hizo, tiempo atrás, Pablo Iglesias por la compra por parte de otro político --de otro partido-- de una vivienda del mismo precio que la suya, 600.000 euros, Maru Díaz ha expresado que estas declaraciones guardaban relación con "otras --viviendas-- que no se compraron para uso personal, sino para utilizar como especulación". Podemos siempre ha defendido el derecho a la vivienda digna "para todo el mundo" y "que no se especule".