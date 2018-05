Fernández votará sí en la consulta de Podemos porque es una "contradicción" y no una incoherencia

21/05/2018 - 14:22

El secretario general de Podemos Castilla y León, Pablo Fernández, ha dicho que votará que sí en la consulta de su partido, que "no va a perjudicar" a la formación, y lo ha achacado a una "contradicción" y no a una incoherencia.

ÁVILA, 21 (EUROPA PRESS)

La consulta convocada por sus líderes "no va a perjudicar en modo alguno el discurso de Podemos ni la línea política que sigue", ha dicho a los periodistas, afirmando que "no hay ninguna incoherencia" por parte de Pablo Iglesias e Irene Montero.

"Yo creo que el discurso es coherente con lo que dijimos el año 2014, que no hay nadie que encarne mejor el discurso que situar a las personas por encima de todo que Pablo e Irene", ha manifestado.

"Las contradicciones solamente pueden darse dentro de la incoherencia y no hay discurso más coherente que el que mantienen Pablo Iglesias e Irene Montero, es el discurso que recoge el espíritu del 15-M que yo comparto al cien por cien, orgulloso de compartir con dos personas que son ejemplares", ha manifestado.

Según Fernández, que ha explicado en Ávila la campaña "¿Qué Castilla y León quieres?", "hay que apreciar los matices en la vida, no es lo mismo una contradicción que una incoherencia", ha dicho, para llamar a apreciar "los matices en la vida".

"Quizás a lo largo del devenir vital, cuando una persona no tiene hijos o tiene un proyecto distinto puede decir cosas", y que "al cabo del cambio de los años piense lo contrario", por lo que "puede ser una contradicción, que es absolutamente distinto a la incoherencia", ya que "la contradicción es algo que se da dentro de la incoherencia de una persona".

Fernández ha querido destacar la actitud de Pablo Iglesias e Irene Montero, porque "poner su cargo a disposición de las inscritas en Podemos es algo a lo que no se está acostumbrado en este país"."Yo -ha añadido- como Pablo Fernández y como secretario general de Podemos Castilla y León, por supuesto que voy a votar a favor de su continuidad", porque "no hay mejor secretario general para Podemos que Pablo Iglesias y pienso y estoy convencido que no hay mejor portavoz parlamentaria para Podemos que Irene Montero".

También ha lamentado el "acoso lamentable" y la "persecución" que sufren los líderes de Podemos y ha pedido que "no vuelva a suceder a ningún político en este país".