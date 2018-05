PSOE-A denuncia "juego tramposo" del Gobierno con financiación y acusa a Rajoy de "incumplir" compromiso con Susana Díaz

21/05/2018 - 14:36

El PSOE-A ha denunciado este lunes el "juego tramposo" del Gobierno central en relación con la financiación autonómica y ha acusado al presidente, Mariano Rajoy, de "incumplir" el compromiso que asumió hace un mes en su reunión con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de convocar en mayo la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar un nuevo sistema.

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

"No es serio", según ha expresado en rueda de prensa el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, después de que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, haya afirmado estos días que no habrá un nuevo modelo de financiación autonómica sin el "apoyo explícito" del PSOE y no haya descartado que la reunión del CPFF se celebre finalmente en junio, una vez que se apruebe en el Pleno del Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018.

Para Juan Cornejo, Montoro tiene que dejar de "marear la perdiz" y le ha recordado que quien tiene que representar a Andalucía en la negociación de la nueva financiación autonómica es el Gobierno andaluz en el CPFF. Se ha mostrado seguro de que si las comunidades autónomas se ponen de acuerdo sobre el nuevo modelo en el CPFF, los partidos lo apoyarán en el Congreso de los Diputados.

El dirigente socialista ha querido dejar claro que su partido y la Junta no van a dejar de reclamar ni un solo día la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica, porque es fundamental para el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, como la educación y la sanidad.

Ha recordado que la presidenta de la Junta, durante el pasado debate general sobre la situación de Andalucía celebrado en el Parlamento, hizo un ofrecimiento de diálogo al resto de partidos con el fin de alcanzar un gran acuerdo para el blindaje de la sanidad y educación públicas.

Juan Cornejo ha lamentado que esa oferta de Susana Díaz no haya tenido respuesta desde los partidos de la oposición y ha reprochado especialmente a Podemos e IULV-CA que vayan a defender el miércoles ante el Pleno del Parlamento una proposición de Ley conjunta en la que se plantea una reforma de la Ley de Educación de Andalucía para que se garantice un mínimo del 5 por ciento del PIB para educación.

Para el dirigente socialista, se trata de una iniciativa "oportunista" y fruto de una "política electoral descarada". Ha anunciado que el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, ha remitido un escrito a ambos grupos planteándoles que retiren esa iniciativa y que se sienten a dialogar para trabajar en normas que blinden la educación y sanidad públicas. Cornejo ha recordado que en el Parlamento ya se está tramitando el proyecto de Ley de sostenibilidad del sistema sanitario público, que estaría sobre la mesa de diálogo.