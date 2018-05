Cs Llucmajor califica de "lamentable e insostenible" el estado de la zona de urbanizaciones

La agrupación de Ciudadanos (Cs) Llucmajor ha calificado este lunes de "lamentable e insostenible" el estado de la zona de urbanizaciones de la costa del municipio debido a "la falta de mantenimiento, jardinería y servicios".

Así se ha expresado la portavoz de Cs Llucmajor, Noemí Getino, en un comunicado en el que tilda de "insuficientes" los servicios destinados a esta zona.

"Desde Son Verí a Tolleric, pasando por Las Palmeras o Bahías, no existe apenas mantenimiento en la zona; los parques infantiles se rompen y no se arreglan; hay baches en los viales; la limpieza es insuficiente y la labor de jardinería ha desaparecido prácticamente", ha denunciado Getino.

La portavoz ha ironizado diciendo que "por suerte, cada cuatro años hay elecciones y los viales de las urbanizaciones sobreviven por la precampaña".

Igualmente, la coordinadora de Cs ha considerado "indignante" el caso de Puig de Ros, "donde se pidieron 27.000 euros con el fin de adaptar los jardines para un menor consumo de agua, el riego y cambiar ciertas plantas".

Según Cs, de febrero a junio del año pasado "toda la inversión se había perdido, las plantas habían muerto y el estado de la urbanización era pésimo".

Asimismo, Getino ha denunciado la "falta de medios" del Ayuntamiento de Llucmajor, ya que "hay 13 jardineros para todo el municipio, de los cuales dos se han jubilado, tres están en activo y el resto está de baja".

Además, "las máquinas son antiguas y están estropeadas y las bajas solamente se pueden cubrir mediante una bolsa de empleo que no existe".

Por todo ello, Getino ha dicho no entender "que un Ayuntamiento con un presupuesto de 40 millones, que gasta 17 millones en nóminas, no tenga recursos humanos para llevar a cabo los servicios" o que "no exista siempre una bolsa actualizada" para cubrir las bajas.

"Acabarán la legislatura sin deudas a costa de que los ciudadanos no tengan unos servicios básicos dignos", ha lamentado la coordinadora de Cs Llucmajor.