Un escabeche de pescado de lonja, calabaza y naranja sanguina se erige como la 'Mejor TapaMadeinCV'

21/05/2018 - 15:23

El chef Alejandro Platero del restaurante Saor gana el primer premio, la Bodega La Aldeana 1927 queda segunda y Bar Marvi tercero

VALENCIA, 21 (EUROPA PRESS)

Un pescado de lonja en escabeche suave, acompañado de una crema de calabaza, naranja sanguina y cristales de rábano picante es la propuesta con la que el chef valenciano Alejandro Platero, del restaurante Saor, se ha alzado con el primer premio del concurso a la 'Mejor Tapa MadeinCV'. Un "divertido" bocado de "contrastes dulces, ácidos y amargos", ha explicado el cocinero, que a partir de ahora se podrá encontrar en la carta de Saor.

El concurso se enmarca en la 'I Ruta de Tapas MadeinCV', que desde el pasado día 10 y hasta el 27 de mayo busca promover la cultura de la tapa valenciana mediante propuestas gourmet elaboradas con productos de la tierra. La Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana (CONHOSTUR), la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV) y la Agència Valenciana de Turisme son los impulsores de este recorrido gastronómico que se desarrolla en 22 bares y restaurantes del Cap i Casal.

Platero se ha mostrado "muy contento" con este galardón que además el permitirá participar, junto a otros chefs de la Comunitat, en una acción de promoción gastronómica en Milán el próximo 21 de junio, con motivo del Dçia Mundial de la Tapa. Allí, cada cocinero elaborará dos tapas con las que tratará de "dejar la Comunitat lo más alto posible que es donde se merece", ha apuntado.

Tras Platero --que concursaba también en representación del restaurante Come & Calla--, el segundo premio ha recaído en la Bodega La Aldeana 1927, por su 'Coca d'Or', una coca de dacsa con oreja crustillante, cacahuete miel y harissa. Una tapa "sencilla", ha explicado su chef, Alejandro García, quien "poco a poco" intenta ir "renovando la carta con cosas diferentes, humildes y económicas, sin elevarnos a precios de gente no entienda o no quiera pagar", ha puntualizado.

El Bar Marvi ha obtenido el tercer galardón con una croqueta de blanco y negro con all i oli de habas y chufa. "Queríamos darle un toque muy valenciano, como un homenaje al bocadillo de toda la vida de blanco y negro pero una vuelta más", ha subrayado su chef Tino Fernández.

El cocinero ha valorado la 'I Ruta de Tapas MadeinCV' que les está aportando "muchísimos clientes nuevos que vienen probar la tapa, les gusta, vuelven y se quedan a cenar". Para él, esta iniciativa es "de diez".

Junto a ellos competían los cocineros Javier Ballester (Palace Fesol), Cristóbal Lisart (La Bodega de Tofolet), Pasquale Aragona (Sorbito Divino) y Esmeralda Marcos (Mala Hierba).

Todos ellos han presentado propuestas "muy interesantes y muy bien ejecutadas", ha asegurado Manuel Alonso (propietario de Casa Manolo) y miembro del jurado junto a Mª José Martínez (Restaurante Lienzo) y Nacho Romero (Restaurante Kaymus). Según ha explicado Alonso, han valorado "el uso del producto autóctono, que estuviera bien ejecutado, la creatividad, que estuviera rico y que hubiera un hilo conductor".

"MOMENTO DULCE" DE LA GASTRONOMÍA

Para el dueño de Casa Manolo, "la gastronomía está posicionada, ha venido para quedarse no es algo efímero, y la tapa es algo que realmente no necesita ese protocolo de un restaurante gastronómico, sino que es algo más divertido, más dinámico. La tapa puesta en valor es un "reclamo gastronómico", ha defendido.

En su opinión, "la gastronomía está en un momento muy bonito, un momento muy dulce, en esa punta de lanza, innovando en técnicas y en ejecución y tenemos una despensa increíble, brutal y simplemente es creernos lo que tenemos y ponerla en valor", ha sentenciado.