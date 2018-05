Errejón estará donde le "necesiten" ante el "intolerable acoso" a iglesias y montero

El candidato de Podemos a las elecciones autonómicas de Madrid en 2019, Íñigo Errejón, manifestó este lunes que él estará donde sus compañeros le "necesiten" ante "la situación intolerable de acoso, de violación de la intimidad y la vida privada" del secretario general del partido, Pablo Iglesias, y la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, tras conocerse que han adquirido un chalé de más de 600.000 euros en Galapagar.

Preguntado en los pasillos del Congreso de los Diputados, Errejón, que fue derrotado por la candidatura de Iglesias y Montoro en la votación del congreso del partido celebrado en el Palacio de Vistalegre el año pasado, enjuició que ya no se trata ni del chalé ni de la consulta convocada por la dirección entre las bases para que decidan si ellos dos deben continuar en sus puestos con esta adquisición.

Para él, ya estamos antes "una situación intolerable de acoso, de violación de la intimidad y la vida privada y eso tiene que tener limites", porque "en política no se deben pasar determinadas líneas" y "hay cosas que no se pueen permitir", y en este caso "se han cruzado líneas rojas que no se tenían que cruzar" con la "violación de la intimidad de dos compañeros".

"Voy a estar donde me necesiten", prometió a la dirección, sin entrar a opinar sobre las "decisiones personales" de Iglesias y Montero de comprar esa casa ni sobre si procedía o no convocar una consulta entre las bases, porque el secretario general "está en su derecho" de hacerlo y"hay momentos en que no hay que tener consideracaiones políticas, sino consideraciones humanas".

