El Teatro Cánovas abre el Festival con Títeres con la representación de 'El Barahúndo', The Old Trout Puppet

21/05/2018 - 16:54

El Teatro Cánovas, espacio escénico de la Consejería de Cultura, arranca este martes 22 de mayo la XIV edición del Festival Internacional con Títeres, Objetos y Visual con uno de los platos fuertes de la programación: 'El Barahúndo (Jabberwocky)', de la compañía canadiense The Old Trout Puppet Workshop.

MÁLAGA, 21 (EUROPA PRESS)

El argumento está inspirado en 'Alicia a través del espejo', de Lewis Carrol. La función comienza a las 20.00 horas en la sala C del teatro y presenta títeres de papel, marionetas y escenografías 2D. Es un espectáculo para público de más de ocho años y de 75 minutos de duración.

Lewis Carrol, en 'Alicia a través del espejo', incluía un poema llamado 'Jabberwocky'; el poema no tiene sentido o, más bien, como dice Alicia "en cierto modo pareciera llenar mi cabeza de ideas, solo que ¡no sé exactamente cuáles son! No obstante, alguien mata algo: por lo menos, eso está claro".

Para este espectáculo The Old Trout Puppet ha creado un nuevo estilo de títeres basado en el teatro de juguetes de papel, popular en la época de Carroll, pero lo fusiona con el lenguaje contemporáneo del cine.

Usando marionetas y escenografías en dos dimensiones se genera un efecto parecido al de una película animada o un libro ilustrado desplegable que se va creando en directo ante nuestros alucinados ojos en el escenario.

'El Barahúndo (Jabberwocky)' es una creación colectiva de The Old Trout Puppet Workshop and Friends, compañía canadiense de Calgary (Alberta). Bajo la dirección de Nicole Olson Grant-Suttie está interpretada por Nicolas di Gaetano, Teddy Ivanova, Pityu Kenderes y Sebastian Kroon.